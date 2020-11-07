Merkez Bankası’nda devir teslim: Naci Ağbal görevine başladı

7 Kasım 2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal atanmıştı. Kararın ardından
Merkez Bankası’nda görev devir teslim töreni gerçekleşti. Görev devir teslim töreninde Ağbal, Murat Uysal’a teşekkür ederken; Uysal da yeni görevinde Başkan Ağbal’a başarılar diledi.
7 Kasım 2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile TCMB Başkanlığına Naci Ağbal atanmıştır. Görev devir teslim töreninde Sayın Ağbal, Murat Uysal’a teşekkür ederken; Sayın Uysal da yeni görevinde Başkan Ağbal’a başarılar diledi. https://t.co/dx9VmIu3t8 pic.twitter.com/DMtIWJqREH
7 Kasım 2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile TCMB Başkanlığına Naci Ağbal atanmıştır. Görev devir teslim töreninde Sayın Ağbal, Murat Uysal’a teşekkür ederken; Sayın Uysal da yeni görevinde Başkan Ağbal’a başarılar diledi. https://t.co/dx9VmIu3t8 pic.twitter.com/DMtIWJqREH— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) November 7, 2020