Merkez Bankası’nda devir teslim: Naci Ağbal görevine başladı

Kahramanmaraş-Göksun arasındaki ‘Edebiyat Yolu’ hizmete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ile Göksun arasında yapımı tamamlanan 64 kilometrelik yolun açılışını yaptı. Erdoğan, hizmete açtıkları yolun adını 'Edebiyat Yolu' olarak belirlediklerini köprü, viyadük ve tünellere de ilin sembol isimlerin adını verdiklerini açıkladı.