Merkez Bankası’ndan 12 milyar dolarlık hamle

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Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Hindistan’da gerçekleştirilen G-20 zirvesine katıldı.
Burada kritik temas halinde bulunan ikilinin ABD Hazine Bakanı Jennet Yellen ile görüştüğü öğrenildi.
Ekonomistler görüşmelerinin piyasalara pozitif yansımasını beklerken, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artış da sürüyor.
7 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 681 milyon dolar artışla 69 milyar 836 milyon dolara yükselirken, 26 Mayıs-7 Temmuz döneminde brüt döviz rezervlerindeki artışın ise 12 milyar dolara yaklaştığı görüldü.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri ise 7 Temmuz haftasında 108 milyar 587 milyon dolardan 110 milyar 416 milyon dolara çıktı.
Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da bulunduğu Türk ekonomi heyetinin Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri ziyareti gündemdeydi.
Şimşek ve Erkan'ın birlikte katıldıkları ilk yurt dışı ziyareti olan görüşmeler yatırımcı toplantıları başlığı altında gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Hindistan’da gerçekleştirilen G-20 zirvesine de katıldı.
Şimşek'in Hindistan'daki zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarete de katılım sağlayacak.