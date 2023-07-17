Merkez Bankası’ndan 12 milyar dolarlık hamle

Günlük ve haftalık açılış ve kapanış rekorunu kırıp tarihi zirvesini yenileyen Borsa İstanbul’da endeks 24 Mayıs’tan bu yana yüzde 45.5 yükseldi. Şirketlerin piyasa değeri 2.2 trilyon lira artarak ilk kez 7 trilyonu aştı. Yeni haftaya da yüzde 1 yükselişle rekor seviye olan 6.501,80 puandan başlayan Borsa İstanbul son 1 ayda yüzde 20 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası olurken, son 1 yılda ise yüzde 170 ile üçüncü sırada yer aldı.