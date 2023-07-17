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Ekonomi

Merkez Bankası’ndan 12 milyar dolarlık hamle

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Hindistan’da gerçekleştirilen G-20 zirvesine katılarak ikili temaslarda bulunurken, seçimlerin ardından yeni ekonomi yönetiminin belirlenmesi ile radikal politika değişikliğine giderek piyasaya döviz satma ve müdahalede bulunmaya son veren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin ise 26 Mayıs-7 Temmuz dönemine 11 milyar 958 milyon dolar arttığı belirlendi.

12:23 . 17/07/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Hindistan’da gerçekleştirilen G-20 zirvesine katıldı.


Burada kritik temas halinde bulunan ikilinin ABD Hazine Bakanı Jennet Yellen ile görüştüğü öğrenildi.


Ekonomistler görüşmelerinin piyasalara pozitif yansımasını beklerken, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artış da sürüyor.


12 milyar dolarlık artış

7 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 681 milyon dolar artışla 69 milyar 836 milyon dolara yükselirken, 26 Mayıs-7 Temmuz döneminde brüt döviz rezervlerindeki artışın ise 12 milyar dolara yaklaştığı görüldü.


Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri ise 7 Temmuz haftasında 108 milyar 587 milyon dolardan 110 milyar 416 milyon dolara çıktı.


Piyasalara pozitif yansıyacak

Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da bulunduğu Türk ekonomi heyetinin Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri ziyareti gündemdeydi.


Şimşek ve Erkan'ın birlikte katıldıkları ilk yurt dışı ziyareti olan görüşmeler yatırımcı toplantıları başlığı altında gerçekleşti.


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Hindistan’da gerçekleştirilen G-20 zirvesine de katıldı.


Burada kritik temas halinde bulunan ikilinin ABD Hazine Bakanı Jennet Yellen ile görüştüğü öğrenildi. Ekonomistler görüşmelerinin piyasalara pozitif yansımasını bekliyor.

Şimşek'in Hindistan'daki zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarete de katılım sağlayacak.



#Merkez Bankası
#Brüt rezervler
#Swap
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