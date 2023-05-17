Merkez Bankası'ndan dövizde yeni adım

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan menkul kıymet tesisi hakkında tebliğe geçici bir madde ekleyen tebliğine göre, 27 Temmuz'a kadar uygulanmak üzere bankalarca hesaplanacak gerçek kişi yabancı para mevduat ve katılım fonundan TL mevduat ve katılma hesabına ek dönüşüm oranına göre 26 Mayıs hesaplama tarihinden itibaren ilgili hesaplama döneminde yüzde 10'un altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan tutar kadar menkul kıymet bloke olarak tesis edilecek.