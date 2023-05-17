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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dövizde yeni adım

Merkez Bankası, bankalarda gerçek kişiler için dövizden TL'ye dönüşüm yükümlülüğünü artırdı. TL'ye dönüş yükümlülüğü yüzde 5'ten yüzde 10'a çıktı.

10:47 . 17/05/2023 Çarşamba
AA
TCMB

TCMB

Merkez Bankası (TCMB) yılın kalanında bankaların uygulaması gerekecek dövizden TL'ye dönüşüm ek dönüşüm hedefleri belirledi.


Bankalar, 26 Mayıs hesaplama tarihinden itibaren, gerçek kişiler için dövizden TL'ye dönüşümde yüzde 10'un altında ek dönüşüm yapmaları halinde eksik kalan tutar kadar menkul kıymet blokesi yapacaklar. Bu oran nesan ayında yüzde 5 olarak tanımlanmıştı. Tüzel kişiler için değişiklik yapılmadı.


Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan menkul kıymet tesisi hakkında tebliğe geçici bir madde ekleyen tebliğine göre, 27 Temmuz'a kadar uygulanmak üzere bankalarca hesaplanacak gerçek kişi yabancı para mevduat ve katılım fonundan TL mevduat ve katılma hesabına ek dönüşüm oranına göre 26 Mayıs hesaplama tarihinden itibaren ilgili hesaplama döneminde yüzde 10'un altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan tutar kadar menkul kıymet bloke olarak tesis edilecek.

Bu kapsamda, 28 Temmuz hesaplama tarihinden itibaren yüzde 30'un altında kalan bankalar için ek dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat ve katılım fonu tutarının yüzde 10'u oranında ilave menkul kıymet söz konusu hedefe ulaşılıncaya kadar bloke olarak tesis edilecek.


Madde hükümleri, yabancı para cinsinden mevduat ve katılım fonu büyüklüğü Merkez Bankasınca belirlenecek tutarın altında olan bankalara uygulanmayacak. Bankacılık kaynakları ilgili tutarın 1 milyar TL olarak belirlendiğini söyledi.



#Resmi Gazete
#TCMB
#Liralaşma Stratejisi
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