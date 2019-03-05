Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayında yüzde 0.16 artan ve yıllık bazda 0.68 puan azalarak yüzde 19.67'ye gerileyen enflasyon verileri sonrasında yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda şu görüşlere yer verdi:

*Yıllık enflasyon petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak enerji grubunda yükselirken, diğer alt gruplarda düşüş gösterdi



*Gıda yıllık enflasyonu bu dönemde gerilemekle birlikte yüksek seviyesini korudu

*Temel mallar yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi alt gruplar geneline yayılarak sürdü

*Hizmet fiyatları Ocak ayındaki yüksek artış sonrasında bu dönemde görece ılımlı bir artış gösterdi

*Bu görünüm altında, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu yavaşlamış, ana eğilimindeki düşük seviyeler korundu

*Şubat ayında tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları sürdü

*Dayanıklı mallarda fiyat düşüşleri bu dönemde de devam etti Giyim grubu yıllık enflasyonundaki düşüş bu dönemde yavaşlayarak sürdü

*Diğer temel mallar grubunda fiyat artışları ılımlı görünümünü korurken, ilaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak yapılan ayarlamanın etkileri görüldü.

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