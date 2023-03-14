Merkez Bankası'ndan ihtiyaç kredisi için yeni karar: Muaf olacak

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Merkez Bankası
ihtiyaç kredisine yönelik örtülü üst faiz sınırı uygulamasını değiştirdi. Buna göre, uygulamaya 70 bin lira sınırı getirildi.
70 bin liranın altındaki krediler menkul kıymet tesisinden muaf olacak.
Geçtiğimiz hafta Cuma günü, Merkez Bankası bankalara gönderdiği yazı ile ihtiyaç kredisine faiz üst sınırı getirmişti.
Bankalar bu faiz sınırına uymaz ise menkul kıymet tesis etmeleri zorunlu hale gelmişti.
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