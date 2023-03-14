|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan ihtiyaç kredisi için yeni karar: Muaf olacak

Merkez Bankası'ndan ihtiyaç kredisi için yeni karar geldi. Buna göre 70 bin lira kredinin altındakiler düzenlemeden muaf olacak.

09:37 . 14/03/2023 Salı
Diğer
Arşiv

Arşiv

Merkez Bankası
ihtiyaç kredisine yönelik örtülü üst faiz sınırı uygulamasını değiştirdi. Buna göre, uygulamaya 70 bin lira sınırı getirildi.

70 bin liranın altındaki krediler menkul kıymet tesisinden muaf olacak.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü, Merkez Bankası bankalara gönderdiği yazı ile ihtiyaç kredisine faiz üst sınırı getirmişti.

Bankalar bu faiz sınırına uymaz ise menkul kıymet tesis etmeleri zorunlu hale gelmişti.


#Merkez Bankası
#İhtiyaç Kredisi
#Faiz
1 saat önce
default-profile-img
Merkez Bankası'ndan ihtiyaç kredisi için yeni karar: Muaf olacak
Brezilya'daki aşırı yağış toprak kaymasına sebep oldu: 8 ölü
Rusya: Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
ABD'de bankalar peş peşe battı
Gradel tarihe geçti: 4 günde 2 kırmızı gördü
Moody's iflaslar sonrası altı bankayı takibe aldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.