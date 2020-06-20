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Ekonomi Merkez Bankasından kredi düzenlemesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan kredi düzenlemesi

Merkez Bankası, döneme özgü kredi talebini karşılamada bankalara esneklik sağlamak amacıyla zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmeye yönelik koşulun yıl sonuna kadar geçici bir süre için uygulanmamasına karar verdi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle;

Döneme özgü kredi talebini karşılamada bankalara esneklik sağlamak amacıyla; yıllık reel kredi büyüme oranı yüzde 15’in üzerinde olan bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmeleri için sağlamaları gereken uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15’ten küçük olma koşulunun, yıl sonuna kadar geçici bir süre için uygulanmamasına karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklik, tesisi 26 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olan 12 Haziran 2020 tarihli yükümlülük döneminden 25 Aralık 2020 tarihli yükümlülük dönemine kadar geçerli olacaktır."

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