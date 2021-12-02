Merkez Bankası'ndan piyasaya 64 milyar lira

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 9 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 9 Aralık vadeli ve 64 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 9 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 9 Aralık vadeli ve 64 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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