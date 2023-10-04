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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan TL açıklaması: Fiyat artışı yavaşladı

TCMB, "Türk lirasında yaşanan değer kaybı, ücret artışı ve vergi düzenlemeleri kaynaklı gecikmeli etkiler zayıflamış, aylık fiyat artışları hizmetler ile alkol-tütün dışında kalan gruplarda yavaşlamıştır" açıklamasında bulundu.

10:26 . 4/10/2023 Çarşamba
Diğer
Merkez Bankası

Merkez Bankası

Merkez Bankası (TCMB) , "Türk lirasında yaşanan değer kaybı, ücret artışı ve vergi düzenlemeleri kaynaklı gecikmeli etkiler zayıflamış, aylık fiyat artışları hizmetler ile alkol-tütün dışında kalan gruplarda yavaşlamıştır" açıklamasında bulundu.

Yıllık enflasyon düşüş kaydetti

Merkez Bankası, üretici fiyatlarındaki aylık artış eğiliminin yavaşlayarak da olsa sürdüğünü, üretici yıllık enflasyonunun temelde enerji fiyatları kaynaklı baz etkisiyle düşüş kaydettiğinin bilgisini de verdi.


#Merkez Bankası
#Türk lirası
#ekonomi
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