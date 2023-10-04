Merkez Bankası'ndan TL açıklaması: Fiyat artışı yavaşladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerjide komşu ülkelerle ara bağlantı kapasitelerinin genişletilmesi için ‘Mega Şebeke’ adı verilen yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Projede yüksek voltajlı yerel şebekeye, daha fazla yenilenebilir enerji dahil edilebilecek. Böylece elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının artırılması planlanıyor.