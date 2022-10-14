Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,94 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,39'a, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,73'ten yüzde 67,78'e çıktı.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 36,74'ten yüzde 37,34'e, 24 ay sonrası için de yüzde 20,63'ten 21,17'ye yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,82 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 22,07'den 23,61'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 45,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 29,7 milyar dolar oldu.

REKLAM

Politika faizi cari ay beklentisi yüzde 11,22

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 4,8'den yüzde 5,1'e yükseldi. Gelecek yıl için büyüme beklentisi de yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye düştü.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin beklentiler cari ay sonu için yüzde 11,22 ve 3 ay sonrasına yönelik ise yüzde 9,41 olarak belirlendi.

EKONOMİ TÜİK açıkladı: Eylül ayında konut satışları düştü

ÖZGÜN TOKİ işyeri başvuruları devam ediyor: 28 ilde 10 bin sanayi sitesi satışı yapacak