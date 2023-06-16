Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi belli oldu

Teknolojik dönüşümler baş döndürücü boyutlara ulaşırken ordular ise ortaya çıkan yeni dijital çağa hızla ayak uydurmaya başlıyor. Bu kapsamda Türk savunma sanayisinin TSK'ya kazandırdığı kabiliyet ise parmak ısırtıyor. Havada, denizde ve karada ortaya konulan insansız araç ve silahlar ile Türk ordusu hem yenileniyor hem de yerlileşiyor. Savunmadaki Türkler programı gelecekte adından sıkça söz ettirecek Türkiye'nin insandan arındırılmış yeni ordusunu bu hafta gündemine aldı.