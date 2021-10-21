Ekonomi Merkez Bankasının faiz kararının ardından dolarda son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolarda son durum

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ekim ayı toplantısının ardından piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 2 puanlık indirimle yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi. Kritik kararın ardından dolar 9,45'i aşarak rekor tazeledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankasının faiz kararının ardından dolarda son durum
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ekim ayı toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantı sonrası saat 14:00'te piyasaların merakla beklediği faiz kararı da açıklandı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18’den yüzde 16’ya indirilmesine karar vermiştir.

  • Merkez Bankası eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19’dan yüzde 18’e indirmişti.

DOLAR 9.45 TL'Yİ AŞTI

Merakla beklenen kararın açıklanmasının ardından dolar kuru saat 14:01 itibariyle 9.45'i aştı. Kur bugüne 9.24 seviyelerinde başlamıştı.

Euro/TL ise 10,96'larda fiyatlanıyor.

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