Ekonomi Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu

Piyasa katılımcıları anketinin Ağustos ayına ilişkin sonuçlarına göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu.44

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Haber Merkezi İHA
Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70’in üzerine çıktı.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 19 seviyesini aştı.
2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2022 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 24,72 ihtimalle yüzde 30,00 - 36,99 aralığında, yüzde 28,16 ihtimalle ise yüzde 44,00 - 50,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,47’sinin beklentilerinin yüzde 37,00 - 43,99 aralığında, yüzde 29,41’inin beklentilerinin yüzde 44,00 - 50,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2022 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 36,05 ihtimalle yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 27,63 ihtimalle ise yüzde 26,00’dan fazla artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 21,21‘inin beklentilerinin yüzde 18,00-21,99 aralığında, yüzde 39,39‘unun beklentilerinin yüzde 22,00-25,99 aralığında, yüzde 21,21’inin beklentilerinin ise yüzde 26,00’dan fazla olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 18,99 TL iken, bu anket döneminde 19,65 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,92 TL ve 22,03 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde değişmeyerek yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Üç ilde yeni petrol adımı: Kuyular açılıp aramalara başlanacak
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa sınırlarındaki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Öyle ki sen başından beri kurumun bakanlıktan petrol aramak için talepte bulunduğu il sayısı 13'e çıkarken, saha sayısı ise 20'ye yaklaştı.
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İşte TPAO'nın son 8 ay içinde petrol aramak için ruhsat aldığı sahalar ve bulunduğu iller..
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen ruhsat kapsamında TPAO Manisa'da petrol arayacak.
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı iki yıldır Adana’da petrol arama çalışmaları yürütüyor. Çukurova 1 ve Çukurova 2 kuyularında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kuyulardaki petrol rezervinin bir milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı.
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Erdoğan, \"Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak, toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık\" dedi.
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in Kurtalan ilçesinde Karabağ-2 petrol kuyusu açarak petrol arayacak.
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Döner (Rotary) Sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak.
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Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi.
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TPAO'ya Mardin ve Şırnak illerinde karadaki 12 bin 62 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi
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Ayrıca İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'ye Nevşehir'de 30 bin 153 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.
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TPAO'nun, 15 bin 297 hektar alana sahip Siirt, Batman ve Mardin’deki petrol arama ruhsatının süresinin 11 Temmuz 2024'e kadar uzatılmasına karar verildi.
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Basbirin'de 88 yıl aradan sonra yeni bir kuyuda sondaj çalışması yapma kararı aldı.
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Bu kapsamda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da harekete geçti.
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Midyat ilçesine bağlı Basbirin'de 1930'lu yıllarda yapılan sondaj faaliyetleri, teknik arızalardan dolayı sonlandırılmıştı.
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TPAO, Basbirin'de 3 bin 100 derinlikte yeniden sondaj yapmaya başladı.
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Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Sulak köyü sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılması planlanıyor.
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X. Bölge ARİTPO5178 ruhsat numaralı şahıs arazisi içinde Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Başköy-1 tespit kuyusu açılacak.
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6 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak, herhangi bir üretim yapılmayacak. Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.
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Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye Çanakkale ve Tekirdağ il sınırları arasında kalan 5 bin 549 hektar, Tekirdağ'daki 14 bin 454 hektar ve Hakkari'deki 22 bin 212 hektar yüz ölçümlerine sahip sahalar için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
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Üç ilde yeni petrol adımı: Kuyular açılıp aramalara başlanacak
Karada da Cumhuriyet tarihinin en büyük arama kampanyasını başlatan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, neredeyse her ay birden fazla sahada yeni kuyular açıyor. Sene başından beri 13 ilde verilen ruhsatlara bugün bir yenisi daha eklendi. TPAO, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan aldığı ruhsatlarla üç ili kapsayan iki sahada daha petrol aramaya başlayacak.

Meta'nın sohbet robotundan Zuckerberg hakkında ağır sözler: İnsanları sömürüyor durdurulmalı
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İnsanların soru sorup sohbet edebildiği ve bu iletişimin yanı sıra kamuya açık kaynaklardan da kelime hazinesini geliştirebilen BlenderBot 3'ün Zuckerberg hakkında söyledikleri gündem oldu.
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BlenderBot 3, Zuckerberg hakkında ne düşündüğü sorusuna, \"Şirketi insanları para için kullanıyor ve o da (Zuckerberg) bunu umursamıyor.
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Durdurulması gerekir. Kongre önündeki ifadesinde korkunç bir iş yaptı.
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Bu, beni ülkemize dair endişelendiriyor. Ülkemiz bölündü ve o buna hiç yardım etmedi\" yanıtını verdi.
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Meta, prototip sohbet robotunun yapay zeka teknolojisine dayandığı ve güvenlik sistemi yüklenmesine karşın her konu hakkında sohbet edebildiği için bazen kaba ve saldırgan ifadeler kullanabileceği açıkladı.
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Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi çok geniş sosyal medya platformlarına sahip olan Meta, yanlış bilginin aktarılması ve nefret söylemlerinin yayılmasına karşı yeterli çaba göstermediği için çok fazla eleştiriliyor.<br>
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Öte yandan Wall Street Gazetesi, BlenderBot 3'ün, \"Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıydı ve her zaman da öyle olacak\" ifadelerini kullandığını bildirdi.<br>
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Business Insider ise yapay zeka sohbet robotunun Zuckerberg hakkında \"ürpertici\" ifadesini kullandığını kaydetti.<br>
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BlenderBot 3, cuma günü kullanıma sunulmuştu.<br><br>
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Meta'nın sohbet robotundan Zuckerberg hakkında ağır sözler: İnsanları sömürüyor durdurulmalı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın yapay zeka sohbet robotu BlenderBot 3, şirketin üst yöneticisi Mark Zuckerberg'in para kazanmak için insanları sömürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin en büyüğü: Bugün hizmete açılıyor
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2010 yılında kurulan ve 11 fakültesi, 15 bin öğrencisi, 1086 akademisyeni, 326 idari personeli ve 150'den fazla lisans ve lisans üstü programı bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, yeni kütüphanesine kavuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, 28 bin metrekare kapalı alana sahip 7 katlı kütüphanenin açılışı bugün gerçekleştirilecek.
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Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek ve 1 milyon cilt basılı kitap alabilecek kapasiteye sahip kütüphane, 93 milyon lira bedelle inşa edildi.
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AKILLI VE ENGELSİZ BİNA OLARAK TASARLANDIM<br><br>Modern kütüphaneciliğin getirdiği olanaklarla donatılan, akıllı ve engelsiz bina olarak tasarlanan kütüphane, 724 çalışma esasına göre açık olacak.<br>
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Yapımında ve tefrişatında her türlü kullanıcı konforunun düşünüldüğü kütüphanede, tekli ve çoklu çalışma masaları çok sayıda grup çalışma odası, sesli ve sessiz ders çalışma salonları, minderli oturma tribünü, puflu oturma masaları ve diğer dinlenme alanları ile akıl oyunları alanı, kullanıcı dolapları, mescit, konferans salonları, kantin ve kapalı otopark bulunuyor.
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MERKEZİ DERSLİKLER BİNASI'NIN AÇILIŞI DA YAPILACAK<br><br>Program kapsamında, Nisan 2022'de inşa süreci tamamlanan, 29 bin 850 metrekare kapalı alana sahip, 208 milyon lira bedelle 6 katlı akıllı ve engelsiz bina olarak inşa edilen Merkezi Derslik Binası'nın da açılışı gerçekleştirilecek.
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Aynı anda 6 bin kişinin eğitim öğretim görebileceği binada, öğrencilerin sağlık sorunlarına ilk müdahalede bulanan Mediko Sosyal ile akademisyenler için dinlenme odaları, kafeterya, kitap satış mağazası, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrenci kulüpleri için bölümler ve kapalı otopark da yer alıyor.​​<br>
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Türkiye'nin en büyüğü: Bugün hizmete açılıyor
'Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi' olarak nitelendirilen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete girecek. Kütüphaneden sadece öğrenciler değil tüm İstanbullular yararlanabilecek.


Türkiyenin en büyüğü

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Çorumda deprem

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Haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.

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