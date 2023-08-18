Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Yollardaki Togg sayısının 2 bini aştığına dikkati çeken Kacır, "Togg için 177 bin ön talep gerçekleşmişti, bu yıl toplam 28 bin araç üretilecek ama önümüzdeki yıl bu sayı 2,5 katına çıkacak" dedi. Bakan Şimşek de "Yüzde 90 otomasyonla üretim yapılması gerçekten büyük başarı." ifadelerini kullandı.