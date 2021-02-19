Meslek liseleri 44 ürünü ihraç ediyor: Ekonomiye katkı sağlıyor

Sadece iki yılda 44 ürünün patent ve markasını tescilleten meslek liseleri, ihracatla da bunları gelire dönüştürdü.

İhracat atağına kalkan meslek liselerinin ürünleri Avrupa’da dört ülkeye satıldı. Pazarın genişletilmesi için ise çeşitli ülkelerle görüşmeler sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemde Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitim kurumlarının üretim altyapısını güçlendirdi. 21 şehirde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bünyesinde 41 Ar-Ge merkezi kuruldu.

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PATENT YAĞMURU

Mesleki ve teknik eğitim veren okullarda üretilen teknik bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının teması mesleki ve teknik eğitimde “patent, faydalı model, marka ve tasarım yılı” olarak belirlendi. Bu doğrultuda yapılan 644 patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusundan 44’ü tescil edildi.

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GELİRLERİ KATLANDI

Atılım gelire dönüştü. Okulların döner sermaye işletmelerinde, koronavirüs salgınına rağmen, üretimden elde edilen gelir son 2 yılda yüzde 100’ün üzerinde artarak 503 milyon Türk Lirası'na ulaştı. Öğretmen ve öğrencilerin bu üretimlerden aldıkları pay da son iki yılda önemli bir artış gösterdi. Son iki yılda öğretmenlerin üretimden aldıkları pay yüzde 139 artarken öğrencilerin payı yüzde 115 arttı. Ar-Ge merkezlerinde solunum cihazından, maske makinesine, video laringoskop cihazından hava filtrasyon cihazlarına kadar çok sayıda ürün üretilebildi.

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