Ekonomi Milli Muharip Uçak 15 Savunma Sanayii Fuarında görücüye çıktı 2023te hangardan çıkması hedefleniyor
SAVUNMA SANAYİ

Milli Muharip Uçak 15. Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıktı: 2023'te hangardan çıkması hedefleniyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU), ‘15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te görücüye çıktı. Dünya kamuoyunun da önemle takip ettiği Milli Muharip Uçak’ın Mart 2023'te hangardan çıkarılması hedefleniyor.

Haber Merkezi İHA
Milli Muharip Uçak görücüye çıktı! Milli Muharip Uçak ne zaman hangardan çıkacak?
Milli Muharip Uçak

Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan TUSAŞ İstanbul’da gerçekleştirilen fuarda ANKA, AKSUNGUR, ATAK, ATAK 2, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET ve Türkiye’nin beka projesi 5’inci nesil ana muharip uçağı Milli Muharip Uçak'ı sergiliyor.

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TUSAŞ böylece gerçekleştirdiği özgün projelerle, Türkiye’nin havacılık ve uzay alanında bağımsız savunma sanayinin tesis edilmesi için sunduğu katkıyı ve geldiği önemli aşamayı da gözler önüne seriyor.

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F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığı ABD tarafından askıya alınan Türkiye, Milli Muharip Uçak projesindeki çalışmalarına hız verdi. Tasarım çalışmalarına başlanan uçağın motoruna ilişkin dikkat çeken adım ise geçtiğimiz günlerde atıldı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta milli muharip uçakta ortaya çıkan heyecanlandıran gelişmeyi gündemine aldı.

Tüm hava platformlarının yanı sıra HÜRJET Simülatörü ile ziyaretçilerine gerçeğe yakın bir uçuş deneyimi yaşatan TUSAŞ, Türkiye’nin milli uzay programında önemli yer tutan ve yerli imkanlarla geliştirilen uydu projelerini de IDEF’te sergiliyor.

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TUSAŞ’ın fuarda sergilediği projeleriyle ilgili bilgi veren TUSAŞ Milli Muharip Uçak Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin, şunları söyledi:

  • "TUSAŞ olarak fuarda hemen hemen bütün ürünlerimizi sergiliyoruz. Başta Milli Muharip Uçak, Hürjet, Gökbey Helikopteri, yurt dışına ihracatını gerçekleştirdiğimiz ANKA , ATAK 2 , Hürkuş, Aksungur İHA sergilediğimiz ürünler arasında. Geliştirdiğimiz Milli Muharip Uçak şuanda gereksinimlerini tamamlama fazında, hava kuvvetlerimizle birlikte gereksinimlerini netleştirmeye çalışıyoruz.
  • Ön tasarım fazı ve detay tasarım fazı ile çalışmalarımızı tamamlayacağız. MMU’yu 2023’ün Mart ayında hangardan çıkarmayı hedefliyoruz.2025 yılında ilk uçuşu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2029 yılında ise hava kuvvetlerimizin envanterine uçağımızı sokmayı hedefliyoruz. MMU önemli mühimmatları taşıyabilecek, siber güvenlik gibi özellikler uçağımızın yazılımında olacak. Alt yüklenicilerimiz uçağımıza önemli katkılar yapıyor. Savunma sanayimizin ve hava kuvvetlerimizin gücüne güç katmak için bizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Milli Muharip Uçak Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda görücüye çıktı
FOTOĞRAF 6
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Türkiye Verimlilik Vakfınca ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı devam ediyor.
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Ankara'daki 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ATO Congresium'da başladı. Bu yıl İleri Teknolojiler temasıyla gerçekleştirilecek fuarda, 2030'lu yıllarda kademeli olarak devreden çıkartılması planlanan F-16 uçaklarının yerini alabilecek 5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan Milli Muharip Uçağı'nın mock-up'ı da sergileniyor.
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Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki kazanılacak kabiliyetlerle Türkiye; dünyada ABD, Rusya, Çin vb. 5’inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacaktır.
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Milli Muharip Uçak Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda görücüye çıktı
Ankara'daki "3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı" ATO Congresium'da başladı. Bu yıl "İleri Teknolojiler" temasıyla gerçekleştirilecek fuarda, 2030'lu yıllarda kademeli olarak devreden çıkartılması planlanan F-16 uçaklarının yerini alabilecek 5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan Milli Muharip Uçağı'nın mock-up'ı da sergileniyor.
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