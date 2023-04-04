Milli Muharip Uçak ile ilgili tarih verildi: Türkiye ilk beşe giriyor

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir, Milli Muharip Uçak'a çeşitli sistemlerin entegre edildiğini, uçağın testlerini tamamlaması sonrasında uçuşa hazır olacağını belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler dünya tarafından gıpta ile izleniyor. İHA, SİHA, Altay Tankı, Milli Muharip Uçak, TCG Anadolu, hipersonik füzeler ve birçok alanda yapılan savunma sanayi projeleri göz doldurmaya devam ediyor.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TRT Haber ekranlarında savunma sanayine ilişkin soruları yanıtladı. Demir, Milli Muharip Uçak'ın testlerini geçtikten sonra envantere kaydının yapılacağını, Hürjet'in çok kısa sürede uçuşunu gerçekleştireceğini belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, açıklamalarında şunları kaydetti;

Milli Muharip Uçağımız malum, çok söylenen bilinen beşinci nesil bir savaş uçağı. Beşinci nesil savaş uçağı yapan dünyada sadece dört ülke var. Biz de beşinci oluyoruz. Çok iddialı bunu yapan dört ülke var biz de beşinci oluyoruz derken, üç ülke mesala yıllardır yüzlerce uçak yapmış ülke. Diğeri Kore bu işe soyunmuştu, belirli bir aşamaya geldiler fakat bizim tarihçemize baktığınızda böyle bir iddialı projeye girmek büyük bir iş. Tabi kamuoyu beklentileri de bizim uçağımız ile ilgili gelişmeler oldukça arttı.

"Uçağımızın geçeceği daha çok adımlar var"

Sadece Milli Muharip Uçak projesi yürütülmüyor paralelde bir kaç projemiz daha var. Fakat böyle iddialı bir projeye kolları sıvayıp, belirli sürede mesafe alıp prototipimizi hangardan çıkarma aşamasına getirmek de büyük başarı. Onun için burada TUSAŞ ailesi için ve alt yüklenicilerle beraber emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Daha bu merdivenin ilk basamağı. Uçağımızın geçeceği daha çok adımlar var. Onlar da inşallah ete kemiğe büründükçe adımlarını atacağız.

Bu aşama çok önemli çünkü uçağınız artık ete kemiğe bürünüyor, ayakları üzerinde tüm sistemleri içine takılı durumda. Sistem kontrollerinin yapılacağı hale gelmiş. Çünkü uçağın gövdesini, motorunu görüyorsunuz fakat içinde çok sayıda sistem var. Tüm bunların içine konduğunun, entegre edildiğinin fiziken imal edilip birleştirilip uçağın ortaya çıkmasından bahsediyoruz. Genelde de dünyada uçak üretimindeki aşamalara baktığınızda her uçak için kayda geçecek önemli bir adımdır.

Bu tür bir uçağı yapan ülkelerin gelişim sürecine bakıldığında aslında takvimin da çok kısa olmadığı hemen uçuşa geçilmediği görülebilir. Bir dizi sistem içine konuldu, bunların kendi içinde testleri yapılacak, entegrasyon testleri olacak, çeşitli aşamalarda ve şartlarda çeşitli modlarda çalıştırılacak. Pistte koşacak, belili parametler okunacak, statik testler yapılacak, bizim demir kuş dediğimiz bunun bir eş değeri olan kokpitini ve uçağı simüle eden bir kara sisteminde değerler koşturulacak. Bu çalışmalar sırasında elde edilen verilerin tasarımdaki verilerle ne kadar uyuştuğu gözlenecek derken artık emniyetle uçabilir raporunu verdikleri zaman mühendislerimiz uçuşa hazır hale gelecek.

"MMU'nun uçması bir seneyi bulacak"

Uçağın uçuşuna ilişkin tarih vermekten itina ediyoruz. Çünkü mühendislerimiz bunu tasarladılar fakat ayrı bir göz uçuşa elverişlilik safhasını teker teker denetleyecek ve uçuşa elverişlik ile ilgili kuralları belirleyip onlar bunu gözetleyecek. Hedefimiz en kısa zamanda uçması fakat 3-5 ay diye bir tarih vermiyoruz bir seneyi rahat bulacak bir süreçten bahsediyoruz.

"F-35'den daha iyi olabilecek"

Milli Muharip Uçak dediğimizde amacımız beşinci nesil bir uçak yapmak. Son derece modern elektronik sistemlerle donatılmış, kokpiti son derece ergonomik ve büyük bir gösterge ile tam dijital kokpiti olan genelde de elektronik unsurlarla üzerindeki savunma sistemleri, radarları ve radara görünmezlik gibi unsurları ile dünyada beşinci nesil dediğimiz uçakların sahip olduğu her türlü teknolojiye sahip olacak bir uçak planlıyoruz. Bunları bırakın F-16'yı, F-35'e yaklaşan hatta bazı konularda ondan da iyi olabilecek hususları olacak.

HÜRJET'in ilk uçuşu ne zaman?

Bizi izlemeye devam edin diyoruz. HÜRJET belli olgunluğa geldi. MMU hangardan çıktı daha epey bir aşaması var dedik ya, HÜRJET kendi içinde belli aşamaları geçti. Fakat uçuşu ile ilgili emniyetli uçuş yapabilir diye arkadaşlarımızın imza attığı gün onu uçurabileceğiz eli kulağında. Bu ay, gelecek ay yani bir ay dedik ya bir ay sayalım.

"ANKA-3 aslında bizim sürpriz projemiz"

Kızılelma uçuşunu yaptı. Şu anda çeşitli uçuş bölgelerinde ve rejimlerde uçuşlarına devam ediyor. O da envantere verilme aşamasına gelince inşallah çeşitli parametreleri, kabiliyetleri denenmiş, test edilmiş ve evet bunları yapabilir diyerek verilebilecek. Yine envantere verildikten sonra da kullanıcıların geri bildirimleri ile kullanım aşamasında farkına varılacak belirli konularla gelişmesine devam edecek. Benzer şekilde ANKA-3 aslında bizim pilot veya sürpriz projemiz. O da jet motorlu insansız uçak olacak. Onu da gördüğümüzde göreceksiniz ki orada yepyeni bir kanat formu ile çıkıyor. Radara görünmezlik özelliği onun biraz daha öne çıkıyor olacak. Onu da yine HÜRJET gibi eli kulağında. Orada tabi uçuşta biraz daha gözü kara gidilebiliyor insansız olduğu için.

"TB3 bu yıl içerisinde testleri bitirip envantere girecek"

TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetlerimiz bünyesinde belli eğitimleri devam ediyor. O da çok kısa sürede tamamlanmak üzere. Sonra kesin kullanım başlamış olacak. TB3'e gelince o da bu yıl içinde belki gün değil ama ay sayıyor olacak. Onda da özellikler TB2'den bazı farklılıklar oluşturuldu. Bir gemi üzerine iniş kalkışı mümkün kılacak belli unsurlar var. Gemi üzerinde çok yer kaplamasını engelleyecek kanadın kırılması gibi konular var. Gemide de yine TB3'ün iniş kalkışını sağlayacak unsurlar sağlanıyor olacak. Bu yıl testlerini bitirip envantere girecek hale gelecek.



