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Ekonomi

Milli Muharip Uçak ilk taksi testini başarıyla tamamladı: Bu yıl sonunda göklerde olacak

Milli Muharip Uçak, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen taksi testini başarıyla geçti. Bir süre boyunca pistte kendi motorlarıyla hareket eden ve ilerleyen Milli Muharip Uçak, böylelikle ilk taksi testini başarıyla tamamlamış oldu. Testi başarıyla tamamlayan Milli Muharip Uçak’ın, bu yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

10:26 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye’nin özgün savaş uçağı Milli Muharip Uçak, testi başarıyla tamamladı.

Türkiye’nin özgün savaş uçağı Milli Muharip Uçak, testi başarıyla tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi, tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez motorlarını çalıştıran Milli Muharip Uçak, yer testlerinin bir sonraki aşaması olan taksi testlerini de başarıyla tamamladı.

İlk taksi testi başarıyla tamamlandı

SavunmaSanayiST.com'da yer alan bilgiye göre, Milli Muharip Uçak, 16 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen test esnasında kendi motorlarını çalıştırarak piste çıktı. Bir süre boyunca pistte kendi motorlarıyla hareket eden ve ilerleyen Milli Muharip Uçak, böylelikle ilk taksi testini başarıyla tamamlamış oldu.

18 Mart 2023 tarihinde roll-out diye tabir edilen hangardan çıkış töreninin gerçekleştirilmesi planlanan Milli Muharip Uçak, bu test ile birlikte roll-out’a hazır olduğunu göstermiş oldu.

Görüntülerde Milli Muharip Uçak’ın, gri boyamasına kavuştuğu, hava alıkları ile radom kısımlarının ise daha açık bir renge boyandığı görüldü.




#Milli Muharip Uçak
#Savunma Sanayii Başkanlığı
#savaş uçağı
1 saat önce
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Milli Muharip Uçak ilk taksi testini başarıyla tamamladı: Bu yıl sonunda göklerde olacak
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