Ekonomi Milli mühimmatların Kementi gücünü gösterdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KEMENT projesi nedir? KEMENT projesinde son durum

Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen mühimmatların etkinliğini artıracak çalışmalarda önemli bir aşama geçildi.

Haber Merkezi AA
Kement projesinde yer testlerinde hedefe ulaşıldı.
Kement projesinde yer testlerinde hedefe ulaşıldı.

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen mühimmatların etkinliğini artıracak çalışmalarda önemli bir aşama geçildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Meteksan Savunma arasında imzalanan ve Cumhurbaşkanlığının İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında yer alan, milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulması (Kement) projesinde sistem entegrasyon laboratuvarı testleri ve saha kabul kapsamındaki yer testleri başarıyla tamamlandı.

Proje, saha kabul testleri kapsamındaki hava testleri ile devam edecek.

Harekat kabiliyetine son derece önemli katkı sağlaması ve aynı zamanda Milli Taktik Veri Bağı altyapısının oluşturulması hedefi ile başlatılan Kement Projesi’nde saha kabul testlerinin birinci aşaması olan yer testlerinde hedefe ulaşıldı.

AA
Proje, saha kabul testleri kapsamındaki hava testleri ile devam edecek.

Meteksan Savunma tarafından 5 ayrı mühimmat, deniz ve hava platformu için tasarlanan Kement terminalleri için fabrika kabul aşamasının başarı ile tamamlanmasının ardından sistem entegrasyon laboratuvar testleri gerçekleştirildi ve sistem entegrasyon testlerinin laboratuvar seviyesinde doğrulanması süreci başarı ile tamamlandı.

Saha kabul faaliyetleri kapsamında yürütülen birinci aşama testlerde platformlara entegre edilmiş terminal ve antenler kullanıldı. Kement terminallerinin "yer-yer testleri" başarıyla sonuçlandırıldı.

Yerde konuşlu gerçek platformlar arasında ağ yapısında çalışan taktik veri bağı terminalleri ile taarruz platformunun ve seyir füzelerinin taarruz gücünü, bekasını ve elastikiyetini artıracak kabiliyetleri kazandığı doğrulandı. Kement Projesi kapsamında geliştirilen ve ağ yapısında çalışan taktik veri bağı terminallerinin öncelikli olarak seyir füzelerinde ve ilgili hava platformlarında kullanılması planlanıyor.

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AA
Milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulması (Kement) projesinde sistem entegrasyon laboratuvarı testleri ve saha kabul kapsamındaki yer testleri başarıyla tamamlandı.

Projenin tamamlanmasının ardından ise Kement taktik veri bağı terminalleri, uzun mesafeden, elektronik harbe dayanıklı, yüksek hızlı taktik veri haberleşme ihtiyacı duyulan pek çok uygulama ve platformda kullanılabilecek bir yapıda olacak.

Meteksan Savunma, "Türkiye’nin veri bağı firması olma" vizyonundan hareketle, müşterilerinin ihtiyaçlarını tam karşılayan, güncel teknolojiyi kullanan, Ar-Ge temelli, milli, yenilikçi, maksimum yurt içi katma değeri olan veri bağları üretme doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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