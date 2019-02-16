Milli mühimmatların 'Kement'i gücünü gösterdi

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen mühimmatların etkinliğini artıracak çalışmalarda önemli bir aşama geçildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Meteksan Savunma arasında imzalanan ve Cumhurbaşkanlığının İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında yer alan, milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulması (Kement) projesinde sistem entegrasyon laboratuvarı testleri ve saha kabul kapsamındaki yer testleri başarıyla tamamlandı.

Proje, saha kabul testleri kapsamındaki hava testleri ile devam edecek.

Harekat kabiliyetine son derece önemli katkı sağlaması ve aynı zamanda Milli Taktik Veri Bağı altyapısının oluşturulması hedefi ile başlatılan Kement Projesi’nde saha kabul testlerinin birinci aşaması olan yer testlerinde hedefe ulaşıldı.

AA Proje, saha kabul testleri kapsamındaki hava testleri ile devam edecek.

Meteksan Savunma tarafından 5 ayrı mühimmat, deniz ve hava platformu için tasarlanan Kement terminalleri için fabrika kabul aşamasının başarı ile tamamlanmasının ardından sistem entegrasyon laboratuvar testleri gerçekleştirildi ve sistem entegrasyon testlerinin laboratuvar seviyesinde doğrulanması süreci başarı ile tamamlandı.

Saha kabul faaliyetleri kapsamında yürütülen birinci aşama testlerde platformlara entegre edilmiş terminal ve antenler kullanıldı. Kement terminallerinin "yer-yer testleri" başarıyla sonuçlandırıldı.

Yerde konuşlu gerçek platformlar arasında ağ yapısında çalışan taktik veri bağı terminalleri ile taarruz platformunun ve seyir füzelerinin taarruz gücünü, bekasını ve elastikiyetini artıracak kabiliyetleri kazandığı doğrulandı. Kement Projesi kapsamında geliştirilen ve ağ yapısında çalışan taktik veri bağı terminallerinin öncelikli olarak seyir füzelerinde ve ilgili hava platformlarında kullanılması planlanıyor.

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AA Milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulması (Kement) projesinde sistem entegrasyon laboratuvarı testleri ve saha kabul kapsamındaki yer testleri başarıyla tamamlandı.

Projenin tamamlanmasının ardından ise Kement taktik veri bağı terminalleri, uzun mesafeden, elektronik harbe dayanıklı, yüksek hızlı taktik veri haberleşme ihtiyacı duyulan pek çok uygulama ve platformda kullanılabilecek bir yapıda olacak.

Meteksan Savunma, "Türkiye’nin veri bağı firması olma" vizyonundan hareketle, müşterilerinin ihtiyaçlarını tam karşılayan, güncel teknolojiyi kullanan, Ar-Ge temelli, milli, yenilikçi, maksimum yurt içi katma değeri olan veri bağları üretme doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAF 16 Türkiye’nin denizlerdeki gücünü artırmak ve bu alandaki ihtiyaca yönelik dışa bağımlılığı azaltmak için harekete geçen devlet, yerli ve milli projelerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla özellikle son bir yılda önemli projeler bir bir hayata geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesinin 3’üncü gemisi olan Burgazada (F-513) Deniz Kuvvetlerine 4 Kasım 2018 tarihinde katıldı. Yerli ve milli üretim çalışmalarının başarılı bir sonucu olan TCG Burgazada teknik özellikleri ile dikkat çekiyor. Su üstünde saatte 29 deniz mili üzerinde sürat yapabilen gemide, 35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemi yer alıyor. İntikal sürati ile ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili yani 6 bin 485 kilometre seyir menziline sahip olan gemi 10 gün denizde kalabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu şekilde ekonomik sürat olan saatte 15 deniz mili yani saatte 28 kilometre süratle 9 günde, saatte 29 deniz mili yani saatte 54 kilometre üzeri süratle 5 günde Aden Körfezi'ne intikal edebiliyor. Korvet, 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip şekilde sahip inşa edildi. Burgazada Korveti, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol, asimetrik savunma harbi görevlerini icra edebiliyor. Mavi Vatanda Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasında görev alan TCG Burgazada'da silah ve sensörlerin entegre olduğu gelişmiş merkezi komuta kontrol sistemi yer alıyor. YAPIMI 2014’TE BAŞLADI MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Burgazada Korveti'nin yapımına, 17 Aralık 2014'te İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlandı. Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvetlerden üçüncüsü Burgazada, 18 Haziran 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle denize indirildi. SAVAŞ GEMİSİ YAPABİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE Türkiye’nin savaş gemisi yapabilen dünyadaki 10 ülkeden biri olduğunu kanıtlayan MİLGEM Projesi’nin 3. Meyvesİ TCG Burgazada Türk donanmasına gurur veriyor. Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor Türkiye'nin savaş gemisi yapabilen dünyadaki 10 ülkeden biri olduğunu kanıtlayan MİLGEM Projesi'nin 3. meyvesi TCG Burgazada, Türk donanmasına geçtiğimiz ay katıldı. Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında tamamen yerli mühendislerin yaptığı TCG Burgazada, hiçbir destek olmadan 10 gün denizde kalabiliyor.

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