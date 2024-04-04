Milli platformlar TAAC ile yere sağlam basıyor: İlk yurt dışı sözleşmesini imzaladı

"Türkiye, 5. nesil bir savaş uçağını geliştirebilen sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Ülkemiz bu çapta bir platform için iniş takımı geliştirme kabiliyetine sahip olan ve bu kabiliyetini global ölçekte müşterilerinin hizmetine sunabilen nadir sayıda ülkeden biri. TAAC olarak, yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz çözümleri küresel pazara sunuyoruz. İlk yurt dışı işbirliğimizi gerçekleştirerek hem ülkemiz hem de sektör için önemli adım atmış olduk. Bu vesileyle iniş takımları geliştirme kabiliyetinde ülkemizi daha ileriye taşıyarak etkimizi artıracağız."