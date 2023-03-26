Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alımı yapacak

"Deprem bölgesinde hayatın normalleşmesi, tüm yaraların sarılması için gece-gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç olan her konuda destek sağlamak için mevcut imkan ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yaraları sarmak için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devletimiz ilgili bakanlıkları, kurum ve kuruluşları ile ayakta. Asil milletimizle birlikte tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Hiçbir vatandaşımız yalnız değil, tüm yaralar sarılana kadar buradayız."