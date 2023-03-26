Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alımı yapacak

MSB, bu yıl içerisinde personel alımı yapacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Hatay'daki faaliyetlerini sürdürüyor.
Reyhanlı'daki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında inceleme ve denetlemesinin ardından Bakan Akar başkanlığında, sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla telekonferans toplantısı yapıldı.
Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan, talimat veren Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin huzur ve güvenliği için terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Akar, teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik sınır ötesinde tacizlerinin sürdüğünü belirterek, "Deprem döneminde dahi teröristlerin saldırı teşebbüsleri, tacizleri devam etti. Bunlara karşı gerekli tedbirler alındı, kahraman Mehmetçik tarafından gerekli karşılıklar verildi, verilmeye devam edecek." diye konuştu.
Terörle mücadelenin, "artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla ve terörü kaynağında yok etme stratejisi ile sürdüğünü" vurgulayan Akar, "Terör örgütünün elebaşlarının açıklamaları ve gelen bilgiler kapsamında görülüyor ki terör örgütü ciddi bir çöküş içinde. Katılımların sıfıra yaklaşması, ayrılma ve kaçmaların en üst düzeye çıkması bunun çok açık göstergesi" dedi.
Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini yineleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi:
"Hiçbir vatandaşımız yalnız değil"
Bakan Hulusi Akar, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Mehmetçiğin, depremin ardından da ilk andan itibaren vatandaşının yanına, yardımına koştuğunu belirterek, şöyle devam etti:
Milli Savunma Bakanlığına personel alımı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine de vurgu yaptı.
Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarının devam ettiğini, subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Akar, şöyle konuştu:
Milli Savunma Bakanı Akar, terörle mücadelede ve deprem faaliyetlerinde görev alan tüm personeli tebrik ederek, "Milletimizin bağrından çıkan, 'Peygamber ocağı' olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman milletinin emrinde görevinin başındadır" dedi.