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Ekonomi

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı için süreci başlattı

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 yeni personel alımı için süreci başlattığını duyurdu. Bakan Koca alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzlarının İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildiğini açıkladı.

09:09 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 yeni personel alımı için süreci başlattı.


Personel alımına ilişkin paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:"KPSS ile 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.




#Sağlık Bakanlığı
#Personel alımı
#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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