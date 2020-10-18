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Ekonomi Milli SİHAlara yeni mühimmatlar geliyor MAM-L ve MAM-Cnin gelişmiş versiyonları üretiliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor: MAM-L ve MAM-C'nin gelişmiş versiyonları üretiliyor

Türkiye'nin geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) başarıyla görev yapan, ihracat başarısı da yakalayan mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi, gelecek dönemde genişleyip yeni kabiliyetler kazanacak, farklı platformlarda da kullanılabilecek.

Haber Merkezi AA
ROKETSAN, MAM-L ve MAM-C'nin gelişmiş versiyonlarını üretiyor.
ROKETSAN, MAM-L ve MAM-C'nin gelişmiş versiyonlarını üretiyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin SİHA Geliştirme Programı kapsamındaki çalışmalarının ne kadar önemli ve doğru bir karar olduğunun bugün net olarak görüldüğünü söyledi.

OYUN DEĞİŞTİRİCİ ROL ÜSTLENDİ

Özellikle Bayraktar TB2 tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kazandırılan imkan ve kabiliyetin son zamanlardaki çatışmalarda çok ciddi avantaj sağladığına işaret eden İkinci, "Bu işe emek veren herkese teşekkür etmek ve minnet duymak gerekiyor. Türkiye açısından operasyonun anlamını çok ciddi bir oyun değiştirici olarak etkiledi ve operasyonların seyrini Türkiye'nin lehine çeviren bir gelişme oldu." dedi.

MAM-L/C BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

Türkiye'nin Bayraktar TB2 başta olmak üzere birçok insansız hava aracı (İHA) platformunu aktif olarak kullandığını hatırlatan İkinci, "İHA'lardaki temel silahımız, MAM ailesi diyebileceğimiz MAM-L ve MAM-C. Bunlar aktif olarak sahada kullanılıyor, kabiliyet ve vuruş gücü olarak çok ciddi avantaj sağlıyor." diye konuştu.

İkinci, sahadan alınan geri bildirimler ve elde edilen bilgilerle bu konuda çok ciddi iyileştirmeler yapıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

  • "Geldiğimiz nokta itibarıyla MAM ailesi dünyadaki muadillerinden çok daha önde. Savaş seyrini değiştiren ve vuruş üstünlüğü sağlayan bir mühimmat olarak gündemimize girdi. Özellikle operasyonel olarak kanıtlanmış bir mühimmat olması ve etkinliğinin çok üst düzeyde bulunması TSK açısından çok ciddi avantaj ancak bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle MAM-L ve MAM-C'nin ikinci, daha gelişmiş versiyonlarının şu anda çalışmaları devam ediyor. Bununla beraber bu aileyi genişletmek de istiyoruz. Yakın zamanda Akıncı, Aksungur gibi platformlarımız TSK tarafından kullanılacak. Bu platformların kabiliyetleri çok daha yüksek. Bunların kabiliyetlerine eşlenik olarak kabiliyetleri daha yüksek, daha farklı görevleri icra edebilen MAM ailesini genişleterek sürdürmeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Hem ürün çeşitliliği hem değişik harp başlıkları hem de farklı platformlardan atılma yeteneğiyle MAM ailesi bundan sonraki süreçte de gelişerek devam edecek."

ROKETSAN, MAM-L ve MAM-C'nin gelişmiş versiyonlarını üretiyor.

"YURT DIŞINDAN CİDDİ TALEP VAR"

Murat İkinci, özellikle uluslararası platformda Türkiye'nin SİHA'lar konusundaki başarısına paralel olarak bu ürünlere çok ciddi talep olduğunu söyledi.

İkinci, şu bilgileri verdi:

  • "Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelere satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerimiz var. Son zamanlardaki videolarda da görüyoruz, Azerbaycan'daki kullanımıyla kardeşlerimiz için de çok ciddi avantajlar sağlıyor, hedeflere çok ciddi zayiatlar verdirebilen bir sistem, halen de kullanılıyor."

Özellikle savaş alanında İHA ve SİHA'ların aktif kullanımının artırılmasıyla bu çözümlere olan talep ve ihtiyacın çok üst seviyeye çıktığını vurgulayan İkinci, "Bu talebin giderek artacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Savaş konseptinin ağır ve büyük platformların kullanımından hafif, insansız, daha akıllı platformlara doğru evrildiğine işaret eden İkinci, bundan sonraki aşamalarda da ROKETSAN olarak TSK başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için MAM ailesini genişletmek ve kabiliyetlerini artırmaya yönelik hem iç Ar-Ge projeleri hem de ekosistemdeki firmalarla daha üst seviye kabiliyetli ürünleri ortaya çıkarmak için çalışacaklarını dile getirdi.

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