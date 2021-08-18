Ekonomi Milli silahlı drone sistemi Songar tüm versiyonlarıyla İDEF21de
SAVUNMA SANAYİ

Milli silahlı drone sistemi 'Songar' tüm versiyonlarıyla İDEF21’de

Asisguard tarafından geliştirilen SONGAR Drone Sistemi 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) ‘nda sergileniyor. SONGAR drone sisteminin silahlı ve bombaatarlı versiyonları Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda tanıtıldı.

Haber Merkezi İHA
Milli silahlı drone sistemi Songar tüm versiyonlarıyla İDEF21’de
SONGAR Drone Sistemi

IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan ilk milli silahlı drone sistemi Songar entegre tüm versiyonlarıyla IDEF’te görücüye çıktı.

Asisguard Genel Müdürü M. Barış Düzgün, “Songar’ın ekipmanlarında 5.56 tüfekli , 40 milimetrelik 4 bombayı aynı anda atabilen ekipmanı ve 6 tamburlu bomba atar gemisi yer alıyor. Ayrıca TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen boyut, maliyet etkinlik ve hassas vuruş kabiliyetleri ile öne çıkan Togan mühimmatı entegre edildi” dedi.

Ve Songar görevde
GÜNDEM
Ve Songar görevde

"Songar’ın ekipmanlarında farklılıklar oldu"

Songar’ın eski haline göre daha fazla ekipmana ulaştığını belirten Barış Düzgün, “Bu 2 sene içerisinde biz ihtiyaçlara göre daha fazla gelişim sağladık. Bir platform olmasını istedik ve bu platform üzerine farklı farklı faydalı yükler ekleyelim dedik sadece bir 5.56 değil farklı yüklerinde yüklenmesini istedik. Bomba atar düşündük ve bunu yaptık 40 milimetrelik 4 tanesini aynı atabilen bir yapı tasarladık SONGAR için platform hiç değişmiyor aynı platforma farklı ekipmanlar çıkarıp takılabiliyor. Ayrıca 6’lı tamburalı bomba atar gemisini getirdik” ifadelerini kullandı.


"Togan mühimmatları Songar’a entegre edildi"

Tübitak SAGE’nin kendilerine desteklerinden bahseden Düzgün, “Burada TÜBİTAKSAGE ile çalıştık ve çok destekleri oldu. Kendilerinin Togan mühimmatları var çok etkili 35 metrelik bir çapı etkileyen oldukça kuvvetli ekipmanı bizim Songar’a entegre ettik. Aslında aynı platformda biraz yazılım değişiklikleriyle çalışabilen 3 tane sahada kullandığımız ürün çıkardık” şeklinde konuştu.


"Envanterimizde 8 tane Songar bulunuyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri Envanterin de 8 Songar’ın bulunduğunu söyleyen Düzgün, “Envanterimizde şuan 8 tane Songar’ımız var ve biz kullanıp konseptleri ile güncellemeler yapıyoruz sahadan gelen görüntülere göre geliştirme faaliyetlerimiz cihazlarımız üzerinde devam ediyor. Bunun yanında ak göz dediğimiz sistemi çıkardık, termal kamera sistemleri çıkardık soğutma sistemleri çıkardık uzak mesafe görüş sistemleri 360 derece farkındalık sistemleri çıkardık” dedi.

"Seri üretim için 2 ülke opsiyonumuz var"

Songar için seri üretim planları yaptıklarını anlatan Düzen, “Askeri cihazların seri üretimi 20-30 veya 40 tane olur insanlar seri üretim dediğimiz zaman 1000-2000 adetleri aklına getiriyor çok kısa zamanda 2 farklı yurtdışı opsiyonumuz ile belli adetlerde oyuna gireceğimizi düşünüyorum. Görüşmelerimiz bu yönde sürüyor Tabi ki yurtdışı ihracatı biraz meşakkatli oluyor ama son aşamalara geldiğimizde 2 tane ülke var orda istediğimiz adetlere ulaşacağımızı düşünüyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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