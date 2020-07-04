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Ekonomi Milli teknoloji ürünü yerin altını üstüne getiriyor 7 ülkeye ihraç edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milli teknoloji ürünü yerin altını üstüne getiriyor: 7 ülkeye ihraç edildi

Milli olarak geliştirilen yer altı görüntüleme cihazı Toruk, altyapı çalışmaları öncesi hatların tespiti, arkeoloji çalışmaları, madencilik, inşaat gibi bir dizi alanda kullanılıyor. Toruk, bir cinayetin aydınlatılmasında en önemli delilerden birinin bulunmasını da sağladı. İdem Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Nejmettin Ünal, "7 ülkeye ihracat yapıyoruz. Önümüzdeki ay Avrupa pazarına girmek için ön anlaşmaları yaptık" dedi.

Haber Merkezi AA
Toruk, yurt içinde ve dışında birçok alanda talep görüyor.
Toruk, yurt içinde ve dışında birçok alanda talep görüyor.

Yer altı görüntüleme amacıyla geliştirilen Toruk, altyapı hatları, arkeolojik eserler ve maden damar yapılarının tespitine katkı sağlıyor.

Yer çekirdeğinden yayılan manyetik alanın yüzeye çıkarken geçtiği toprağın yapısına veya içerisindeki maddelere göre artıp azalmasını analiz ederek tespit yapan Toruk, yurt içinde ve dışında birçok alanda talep görüyor.

AA

İdem Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Nejmettin Ünal, yaptığı açıklamada, 2017'de Hacettepe Teknokent'te çalışmalara başladıklarını, yerli ve milli teknoloji üreterek ülkeye katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

AA

Ünal, ilk ürünlerini Toruk 101 adıyla ticarileştirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Cihazımız toprak haricindeki tüm madde ve materyallerin tespitinde kullanılabiliyor. Altyapı ve hat tespitinde ön plana çıkan Toruk, derinlik ve uzunluk hakkında bilgi veriyor. Madencilikte maden damar yapılarının tespitinde, arkeolojide tarihi eserlerin kırılmadan, incitilmeden ortaya çıkarılmasında kullanılabiliyor. İnşaatlarda hafriyat alanlarının fizibilitesinin yapılması ve kazılacak alanlarda sürprizlerin önüne geçilmesinde yararlanılabiliyor."

Toruk'un Devlet Malzeme Ofisi ürün kataloğunda muadili olmayan ürün olarak devletin tüm kurum ve kuruluşlarına satıldığını ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

AA

  • "Belediyelerin en fazla yaşadığı sorunlardan biri altyapı hatlarının kazı esnasında zarar görmesi. Toruk ile bu gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Hat tespiti doğalgaz şirketleri, telekomünikasyon firmaları, altyapıyla ilgilenen tüm kurumları ilgilendiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve üniversitelerimizdeki arkeologların yeraltı şehirlerini ortaya çıkarması uzun süreler almakta. Toruk 101 aynı zamanda bu eserlerin daha hızlı ortaya çıkarılmasında kullanılmakta."

AA

Ünal, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yakın zamanda inşa ettiği köprülü kavşakta kazı öncesinde hatların durumunu metre ve çap bilgisine kadar ölçtüklerini belirtti.

Emniyet Cinayet Büro Amirliğinden faili meçhul bir cinayetle ilgili talep aldıklarını da dile getiren Ünal, "Toprak haricinde özellikle ağır metal ve teknolojik ürünlerin tespitini hızlı yapabildiğimiz için teklifi kabul ettik. Maktulün cep telefonuna ulaştık. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından maktule ait olduğu onaylandı ve en önemli delillerden biri olarak dosyaya girdi." diye konuştu.

AA

HEDEF 20 ÜLKEYE İHRACAT

Ünal, 1,5 yıldır Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde testler yaparak ürünü geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Ticarileşme sonrası 6 aylık süreçte 117 satış gerçekleştirdiklerini ifade eden Ünal, şu bilgileri verdi:

  • "İhracatımız devam ediyor ama salgın nedeniyle biraz yavaşladı. Bu yıl 20 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyorduk. Şu anda 7 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıl sonunda 250-300 adedi yakalamak istiyoruz.
  • Moğolistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Afganistan, Irak, Gana, Angola gibi ülkeler ürünümüzü tercih etti. Bazılarına ihracata başladık. Önümüzdeki ay Avrupa pazarına girmek için ön anlaşmaları yaptık. Belçika, Almanya ve Avusturya'ya yakında ürünlerimizi ulaştıracağız."
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