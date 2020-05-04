Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Kira zam oranı belli oldu

2020 yılı Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.
Nisan ayında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında yüzde 12,66 rakamı ortaya çıktı.
Böylece bu ay kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12,66 olarak belirlendi.
Mayıs ayında bin TL kira ödeyen bir kiracıya ev sahibi tarafından yapılacak zam oranı 126 lira olacakken, bu rakam 1500 TL'de ise 190 lirayı geçemeyecek.
TÜFE'YE GÖRE BELİRLENİYOR
Konut kirası zam oranları geçtiğimiz yıl ocak ayına kadar Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) 12 aylık ortalaması göre yapılıyordu.
Söz konusu uygulama torba yasa ile değiştirilerek, bu tarihten itibaren kira artış oranı ÜFE yerine Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması göre yapılması kararlaştırılmıştı.