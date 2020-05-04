Kira zam oranları belli oldu: 2020 Mayıs ayı kira artış oranı Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Kira zam oranı belli oldu Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre enflasyon aylık bazda 0,85 artışla yıllık bazda yüzde 10,94 oldu. Mayıs ayında kontratı yenilenecek olan milyonlarca kiracının zam oranını belirleyecek olan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması ise yüzde 12,66 şeklinde gerçekleşti. Böylece bin TL kirada 126 liralık zam ortaya çıkmış oldu.

Haber Merkezi 04 Mayıs 2020, 12:30 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2020, 12:31 Yeni Şafak İHA