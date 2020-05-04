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Ekonomi Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor Kira zam oranı belli oldu
EMLAK

Kira zam oranları belli oldu: 2020 Mayıs ayı kira artış oranı

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre enflasyon aylık bazda 0,85 artışla yıllık bazda yüzde 10,94 oldu. Mayıs ayında kontratı yenilenecek olan milyonlarca kiracının zam oranını belirleyecek olan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması ise yüzde 12,66 şeklinde gerçekleşti. Böylece bin TL kirada 126 liralık zam ortaya çıkmış oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak İHA
Kiracıların yıllık zam oranlarını belirleyen TÜFE'nin 12 aylık ortalaması belli oldu.
Kiracıların yıllık zam oranlarını belirleyen TÜFE'nin 12 aylık ortalaması belli oldu.

2020 yılı Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.

Nisan ayında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında yüzde 12,66 rakamı ortaya çıktı.

Böylece bu ay kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12,66 olarak belirlendi.

Mayıs ayında bin TL kira ödeyen bir kiracıya ev sahibi tarafından yapılacak zam oranı 126 lira olacakken, bu rakam 1500 TL'de ise 190 lirayı geçemeyecek.

TÜFE'YE GÖRE BELİRLENİYOR

Konut kirası zam oranları geçtiğimiz yıl ocak ayına kadar Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) 12 aylık ortalaması göre yapılıyordu.

Söz konusu uygulama torba yasa ile değiştirilerek, bu tarihten itibaren kira artış oranı ÜFE yerine Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması göre yapılması kararlaştırılmıştı.

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