Milyonlarca memur ve emekli heyecanla bekliyor: AK Parti tasarıyı bu hafta Meclis'e getiriyor

Meclis bayram öncesinde hızlı çalışma dönemine giriyor. Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren tasarı Meclis'te olacak. AK Parti'deki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte teklif bu hafta komisyonlara gelecek.

Memurlara verilecek refah payından, Emekli maaşlarına yapılacak zamma kadar birçok konu görüşülecek.

Bir diğer düzenleme ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme. 7 bin 500 TL'nin üzerinde Maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli.