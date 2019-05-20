Mimari eserler ihya olacak

Gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar onlarca iş kolunda faaliyet yürüten İşyurtları Kurumu, şimdi de mimari eserler için kolları sıvadı. Tarihi ve kültürel zenginliklerin korunmasına destek sağlayacak proje ilk olarak "Yanık Kışla" olarak bilinen Mahmudiye Kışlası'nda hayata geçirildi.

Günümüzde Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak kullanılan kışlanın içerisindeki talim avlusu girişi, avlu duvarları, hamam ve Sultan 2. Mahmut tarafından yaptırılan yıkılmış Piyade Kışla-ı Hümayun Camii'nin restore çalışmalarına başlandı.

180’DEN FAZLA İŞ KOLU

Adalet Bakanlığı Cezaevleri İşyurtları Kurumu, 180'den fazla işkolunda faaliyet yürüterek hükümlü ve tutukluları çağdaş koşullarda üretime katılmalarını sağlıyor. Zeytin ve zeytin yağı üretiminden büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine, tekstilden mobilyaya, hediyelik eşyadan kozmetiğe kadar hemen hemen her alanda üretim yapan İşyurtları Kurumu, milyarlarca lira ciroya ulaşıyor.

SIRA MİMARİ ESERLERDE

İşyurtları Kurulu, tüm bu üretimleri ile kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarını yaşatma konusundaki çabalarına bir yenisini daha ekledi. İşyurtları, şimdi de 'Mimari Restorasyon' ve 'İnşaat' iş kolları marifetiyle tarihsel ve kültürel anlamda değer taşıyan mimari eserlerin, doğru yöntemlerle korunmasını ve onarılmasını sağlamak için kolları sıvadı. Projenin ilk adımı ise 1827-1893 yılları arasında yapılan ve daha sonra birkaç kez yangın ve tadilat geçiren "Yanık Kışla" olarak da bilinen Mahmudiye Kışlası'nda başlandı.

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Günümüzde Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak kullanılan arazi içerisinde bulunan eserler ve bu eserlere ait kalıntıların restore çalışmasını ise Edirne Müze Müdürlüğü uzmanlarının denetim ve gözetiminde Mimari Restorasyon ve İnşaat İş Kollarında istihdam edilen hükümlüler yürütüyor. Çalışma kapsamında, kışla arazisi sınırlarında bulunan talim avlusu girişi, avlu duvarları, hamamı ve yıkılmış cani yapıları Koruma Kurulu Kararı ile anıt varlık olarak tescil edildi. Söz konusu kışla talim avlusu girişinde bulunan ve giriş kapısını belirleyen kule yapıların restorasyon uygulamaları öncesinde yerinde ölçüm ve proje çalışmalarını gerçekleştirdi.

CAMİ DE PROJE KAPSAMINDA

Ayrıca 1827 yılında Sultan 2. Mahmut tarafından yaptırıldığı belirtilen "Piyade Kışla-ı Hümayun Camii"nden geriye kalan minare kalıntıları çevresinde, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun izinleri doğrultusunda cami yapısı sınırlarının belirlenmesi ve ihya projelerinin hazırlanabilmesi için gerekli olan araştırma kazısına da yakın bir tarihte başlanacağı bildirildi. Ardından da yine aynı bölgede bulunan "Valide Sultan Çeşmesi" çevresinde peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilerek bu çeşmeye su bağlantısı yapılacak ve böylece tarihi çeşmeye yeniden işlev kazandırılacak.

MESLEKİ BİLGİ İLE SINIRLI KALMIYOR

Yapılan çalışmalar konusunda Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan İşyurtları Kurumu Başkanı Murat Atan, işyurtlarının çok önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, “Kurum faaliyetleri sadece mesleki bilgi, beceri aktarmakla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk kapsamında birçok çalışmayı da mesleki eğitimlerle birlikte yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZ İÇİN ARA ELEMAN

Atan, “Telkari, edirnakari, savat, yemenicilik, bastonculuk, yazmacılık, taş yontuculuğu, çinicilik, kakmacılık gibi kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı yaşatmak üzere önemli çalışmalar yaparken, bir yandan da onları koruma altına alıyoruz” dedi. Atan, öteki taraftan da ülkeye restorasyon alanında çalışacak ara elaman yetiştirdiklerine vurgu yaptı.

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