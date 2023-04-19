MİR İDA'dan tarihi başarı: İlk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında SEFİNE Tersanesi ile birlikte geliştirilen ve Denizaltı Savunma Harbi (DSH) amacıyla kullanılan MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA), ilk torpido atışını başarıyla gerçekleştirdi. Böylelikle ilk defa bir İDA'dan torpido atışı gerçekleştirildi. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ülkemizde ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi. Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan yerli torpido kovanıyla yapılan hafif torpido atışıyla sualtı harbine yönelik yeni kabiliyetler için bir eşiği daha geçtik" açıklamasında bulundu.