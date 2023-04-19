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Ekonomi

MİR İDA'dan tarihi başarı: İlk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasındaki imzalanan sözleşme kapsamında SEFİNE Tersanesi ile birlikte geliştirilen ve Denizaltı Savunma Harbi (DSH) amacıyla kullanılan MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA), sürü gösterimi ardından önemli bir temel harp yeteneği daha sergiledi. Yerli ve milli İDA'ların 'Amiral'i MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA), ilk torpido atışını yaptı.

09:47 . 19/04/2023 Wednesday
AA
İDA'ların 'Amiral'i MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA), ilk torpido atışını yaptı.

İDA'ların 'Amiral'i MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA), ilk torpido atışını yaptı.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında SEFİNE Tersanesi ile birlikte geliştirilen ve Denizaltı Savunma Harbi (DSH) amacıyla kullanılan MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA), ilk torpido atışını başarıyla gerçekleştirdi. Böylelikle ilk defa bir İDA'dan torpido atışı gerçekleştirildi. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ülkemizde ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi. Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan yerli torpido kovanıyla yapılan hafif torpido atışıyla sualtı harbine yönelik yeni kabiliyetler için bir eşiği daha geçtik" açıklamasında bulundu.



MİR İDA nerelerde kullanıloyor?

Denizaltı savunma harbi görevleri için tasarlanan MİR İDA, istihbarat, gözetleme, keşif, kritik tesis ve yüzen platformların korunması ve su üstü harbi gibi görevlerde de kullanılabiliyor. Otonom seyrüsefer kabiliyeti ve üzerinde bulunan sonarlarla denizaltı savunma harbi kapsamında tespit ettiği denizaltılara karşı hafif torpido ve DSH roketleriyle hücum gerçekleştirebilecek MİR İDA, İHA'larla ve insansız sualtı araçlarıyla birlikte çalışabiliyor. Haziran 2022'de ilk kez denizde görüntülenen MİR İDA, ALBATROS-S İDA'larla Heterojen İDA Sürüsü olarak sahada birlikte görev icra etmişti.




#MİR İDA
#savunma sanayi
#ASELSAN
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