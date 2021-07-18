Ekonomi Modernize edilen sekizinci F-16 da Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
SAVUNMA SANAYİ

Modernize edilen sekizinci F-16 da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-3 uçağının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Modernize edilen sekizinci F-16 da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi
F-16 Blok-30

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-3 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik" ifadeleri kullanıldı.

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F-16 Yapısal Modernizasyon Projesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan F-16 Blok 30 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında TUSAŞ, çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Proje ile 2016 yılı itibariyle 7000 uçuş saatine ulaşan F-16 Blok 30 savaş uçaklarının uçuş ömürlerinin, 8.000 saatten 12.000 saate çıkarılması sağlanıyor.

Bu projenin yapısal parçalarını yani kitlerini, Lockheed Martin üretiyor. Şu anda kanat üst paneli, kanat alt paneli ve front spar gibi bazı parçaları ise TUSAŞ üretmekte.

F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamındaki faaliyetlerin, 2023 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

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