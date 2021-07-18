Modernize edilen sekizinci F-16 da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-3 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik" ifadeleri kullanıldı.

F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri tüm hızıyla devam ediyor.✈️



✅ F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-30 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik.



➡️ @TUSAS_TR #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/sAeXmwuxeb — SSB (@SavunmaSanayii) July 18, 2021

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F-16 Yapısal Modernizasyon Projesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan F-16 Blok 30 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında TUSAŞ, çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Proje ile 2016 yılı itibariyle 7000 uçuş saatine ulaşan F-16 Blok 30 savaş uçaklarının uçuş ömürlerinin, 8.000 saatten 12.000 saate çıkarılması sağlanıyor.

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Bu projenin yapısal parçalarını yani kitlerini, Lockheed Martin üretiyor. Şu anda kanat üst paneli, kanat alt paneli ve front spar gibi bazı parçaları ise TUSAŞ üretmekte.

F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamındaki faaliyetlerin, 2023 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

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