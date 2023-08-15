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Ekonomi

Moody's'ten beklenen ilk olumlu adım geldi: Türk bankaları için görünümü negatiften durağana çevirdi

Türkiye'nin ekonomik tarafta peş peşe hayata geçirdiği adımlar uluslararası kuruluşlar tarafından da yakından takip edilip takdir ediliyor. Geçen hafta Türkiye'nin ortodoks politikalara dönmesi durumunda not artışına yönelik mesaj veren Moody's şimdi de Türk bankalarının görünümünü değiştirdi. Kuruluştan yapılan açıklamada Türk bankacılık sistemi için görünümün durağan olarak değiştirildiği belirtildi.

15:14 . 15/08/2023 Salı
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Moody's Türk bankaları için görünümünü durağana çevirdi

Moody's Türk bankaları için görünümünü durağana çevirdi

Moody's Türk bankaları için görünümünü negatiften durağana çevirdi.


Değerlendirmede Türk bankaları için faaliyet ortamının, ekonomik büyümede beklenen yavaşlama ve devam eden yüksek enflasyon nedeniyle zorlu ve dalgalı olmaya devam ettiğini belirten Moody's hükümetin Mayıs 2023'teki seçimlerin ardından ortodoks politikalara dönme yönündeki ilk adımlarının, Türk bankaları için faaliyet koşullarını desteklediğini ifade etti.


TL'deki değer kaybı ve kredi hacmindeki genişlemenin, 2022'ye kıyasla daha yavaş olsa da, görünüm döneminde sektörün sermaye yeterliliğini zorlayacağını ifade eden Moody's kârlılığın 2022'de kaydedilen zirvelere göre normalleşeceğini ama yine de güçlü kalmaya devam edeceğini belirtti.

Moody's değerlendirmesinde bankaların dış fonlama pozisyonu ve dolarizasyon seviyelerinin iyileştiğini ve özellikle yabancı para olmak üzere likiditenin yeterli kalmasını beklediklerini ifade etti.


Görünüm pozitife dönebilir not yükselebilir

Moody's tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan analizde, Türkiye'nin büyük dış dengesizliklerini azaltmayı ve mali disiplini sağlamayı amaçlayan yeni ekonomi ekibinin, öngörülebilir politika yapımına geçişi beklenenden daha erken gerçekleştirdiğine vurgu yapılırken "para ve maliye politikasının ise yönünü kademeli olarak düzeltmeye başlattığı, ortodoks politikalara geçişin sürdürülmesi halinde ise görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımının olabileceğinin mesajı verildi.


#Moody's
#ortodoks politika
#Kredi notu
#Bankalar not görünümü
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