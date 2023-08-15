Moody's'ten beklenen ilk olumlu adım geldi: Türk bankaları için görünümü negatiften durağana çevirdi

Moody's Türk bankaları için görünümünü durağana çevirdi
Moody's Türk bankaları için görünümünü negatiften durağana çevirdi.
Değerlendirmede Türk bankaları için faaliyet ortamının, ekonomik büyümede beklenen yavaşlama ve devam eden yüksek enflasyon nedeniyle zorlu ve dalgalı olmaya devam ettiğini belirten Moody's hükümetin Mayıs 2023'teki seçimlerin ardından ortodoks politikalara dönme yönündeki ilk adımlarının, Türk bankaları için faaliyet koşullarını desteklediğini ifade etti.
Moody's değerlendirmesinde bankaların dış fonlama pozisyonu ve dolarizasyon seviyelerinin iyileştiğini ve özellikle yabancı para olmak üzere likiditenin yeterli kalmasını beklediklerini ifade etti.
Moody's tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan analizde, Türkiye'nin büyük dış dengesizliklerini azaltmayı ve mali disiplini sağlamayı amaçlayan yeni ekonomi ekibinin, öngörülebilir politika yapımına geçişi beklenenden daha erken gerçekleştirdiğine vurgu yapılırken "para ve maliye politikasının ise yönünü kademeli olarak düzeltmeye başlattığı, ortodoks politikalara geçişin sürdürülmesi halinde ise görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımının olabileceğinin mesajı verildi.