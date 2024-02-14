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Ekonomi

Moody's'ten İsrail bankalarına not şoku: Görünümlerini de negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrailli beş bankanın uzun ve kısa vadeli mevduat kredi notunu düşürüp, not görünümlerini de negatife çevirdi.

10:04 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Moody's, geçen hafta İsrail'in ülke kredi notunu düşürmesinin ardından bugün de İsrailli bankalar için not değerlendirmesinde bulundu.


Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İsrailli beş bankanın uzun ve kısa vadeli mevduat kredi notunun düşürüldüğü, not görünümlerinin de negatif olduğu belirtildi.


Açıklamada, notu düşürülen bankalar, Bank Leumi Le-Israel, Bank Hapoalim, Mizrahi Tefahot Bank, Israel Discount Bank ve First International Bank of Israel olarak sıralandı.

Not indiriminin Moody's'in 24 Ekim 2023'te başlattığı incelemenin bir sonucu olduğu aktarılan açıklamada, devam eden çatışmaların tırmanmasının bankaların şu anda varsayılandan daha ciddi şekilde etkilenmesine yol açabileceği vurgulandı.


Açıklamada, askeri çatışmalar ve zayıflayan güvenlik ortamı nedeniyle bankaların sosyal risklerinin arttığı, bu durumun da negatif görünümün etkeni olduğu ifade edildi.

Moody's, 9 Şubat'ta İsrail'in kredi notunu "A1"den "A2"ye düşürmüş, kredi notu görünümünü negatife çevirmişti.



Bakan Bolat: Seyahat gelirleri 48 milyar dolarla rekor yeniledi
Bakan Bolat: Seyahat gelirleri 48 milyar dolarla rekor yeniledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cari işlemler hesabı aralık ayı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildiğini, 2023'ün ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ile cari işlemler hesabında önemli iyileşme gerçekleştiğini bildirdi. Aralıkta da cari açıktaki gerilemede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık yüzde 43,2 azalarak 4,6 milyar dolar olmasının etkili olduğunu belirten Bolat, "Hizmet gelirleri 2023'te 100 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 48 milyar dolara ulaşarak rekorunu yeniledi" dedi.


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