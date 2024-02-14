Moody's'ten İsrail bankalarına not şoku: Görünümlerini de negatife çevirdi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından sunulan verilere göre, ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla etkileyici bir artış gösterdi. Satılan araç sayısı yüzde 56,6 oranında artarak 79 bin 701 adede ulaştı. Otomobil satışları da aynı dönemde yüzde 71,7 oranında artarak 64 bin 41 adede ulaştı. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 15,1'lik bir artışla 15 bin 660 adet olarak kaydedildi. İşte en ucuz sıfır araba modelleri...