Motorin fiyatlarına bir indirim daha geldi: Litresi 19 liraya geriledi

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.





Bayramın ilk günü akaryakıta çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin ise 91 kuruş düşmüştü.





Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta bir indirim daha geldi.





Motorinin litresi 47 kuruş düştü.





İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 19 lira 76 kuruşa, Ankara'da 20 lira 12 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 20 kuruşa geriledi.





Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?





Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.











