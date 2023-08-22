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Ekonomi

Motorine gelen zam tabelaya yansıdı

Motorinin litre fiyatı, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zamlandı. Böylelikle motorinin güncel fiyatı 37.80 TL'ye ulaştı.

09:43 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Brent petroldeki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Bu nedenle özellikle Türkiye'de benzin, motorin ve LPG ücretlerinde iniş ve çıkışlar yaşanıyor.

Tabela ise sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Motorin grubunda tabela bir kez daha değişti.

Motorine 1 TL zam

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam geldi.

  • Geçtiğimiz hafta brent petrol fiyatının düşmesiyle, motorin grubuna 1 lira 52 kuruş indirim uygulanmıştı.

Benzin grubunda ise bir süredir herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel motorin ve benzin fiyatı

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.80 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 37.74 liradan satılıyor.


Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 22 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 22 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)

Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil kısacağını açıklaması sonrası brent petrolün varil fiyatı 84,74 dolardan işlem görüyor. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklendi. Oto gaza 2 lira 3 kuruş, benzine 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti. Motorine 1 lira zam geldi. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 22 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel LPG, benzin, mazot litre fiyatları.


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