Motorine gelen zam tabelaya yansıdı

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
"Motorin, Benzin ve LPG'ye herhangi bir indirim ve zam var mı?" sorusuna cevap aranıyor.
İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları fırlarken, akaryakıtta da yeni zamlar göründü.
Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına da bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam geldi.
Benzin ne kadar ?
- İstanbul Avrupa Yakası 33,64 TL
- İstanbul Anadolu Yakası 33,59 TL
- Ankara 34,27 TL
- İzmir 34,37 TL
Motorin ne kadar?
- İstanbul Avrupa 39,61 TL
- İstanbul Anadolu 39,55 TL
- Ankara 40,20 TL
- İzmir 40,37 TL
LPG ne kadar?
- İstanbul Avrupa 18,60 TL
- İstanbul Anadolu 18,13 TL
- Ankara 18,50 TL
- İzmir 18,20 TL