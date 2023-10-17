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Ekonomi

Motorine gelen zam tabelaya yansıdı

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent Petrol fiyatlarında yaşanan değişimler motorin, benzin fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. İsrail ve Hamas arasında yaşanan gerilim ve ülkelerin açıklamaları sonrasında Brent Petrol yükselişe geçti. Gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı. Peki Motorin, Benzin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Seren Som
10:45 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

"Motorin, Benzin ve LPG'ye herhangi bir indirim ve zam var mı?" sorusuna cevap aranıyor.

İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları fırlarken, akaryakıtta da yeni zamlar göründü.

Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına da bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 23 kuruş zam geldi.


Benzin ne kadar ?

  • İstanbul Avrupa Yakası 33,64 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası 33,59 TL
  • Ankara 34,27 TL
  • İzmir 34,37 TL


Motorin ne kadar?

  • İstanbul Avrupa 39,61 TL
  • İstanbul Anadolu 39,55 TL
  • Ankara 40,20 TL
  • İzmir 40,37 TL

LPG ne kadar?

  • İstanbul Avrupa 18,60 TL
  • İstanbul Anadolu 18,13 TL
  • Ankara 18,50 TL
  • İzmir 18,20 TL

Akaryakıtta fiyatlar değişiyor, benzine indirim üstüne indirim! 9 Ekim 2023 mazot benzin güncel fiyatı
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor, benzine indirim üstüne indirim! 9 Ekim 2023 mazot benzin güncel fiyatı

Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklendi. Otogaz grubunda 69 Kuruşluk fiyat artışı gelmişti. Benzine son iki günde yaklaşık 3 lira indirim gelirken, araç sahiplerine bir güzel haber daha geldi. Motorin fiyatlarına da 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim geldi. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 9 Ekim 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel LPG, benzin, mazot litre fiyatları.


#Akaryakıt
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#İndirim
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