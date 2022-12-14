Ekonomi MSB muharip ve destek uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
SAVUNMA SANAYİ

MSB muharip ve destek uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının Kıbrıs Adası’nın güneyi ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra ettiği anları paylaştı.

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Haber Merkezi İHA
MSB muharip ve destek uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
MSB görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip ve destek uçaklarımız eğitim uçuşlarına devam ediyor. Çeşitli üslerden havalanan uçaklarımız Kıbrıs Adası’nın güneyi ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti" denildi.

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