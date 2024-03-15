MSB'den nefes kesen 'Korkut' paylaşımı: Dakikada bin 100 atım

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Savunma Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve millî imkanlarla üretilen 35 mm K/M (Kundağı Motorlu) Hava Savunma Silah Sistemi Korkut, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere yüksek hareket kabiliyetine sahip, zırhlı paletli araç üzerine entegre edilmiş 35 mm’lik namlulu hava savunma sistemidir." denildi.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada da, "KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur. Hep daha iyisi hedefiyle etkin ve caydırıcı bir ordu için çalışmaya devam!" ifadeleri kullanıldı.