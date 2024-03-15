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Ekonomi

MSB'den nefes kesen 'Korkut' paylaşımı: Dakikada bin 100 atım

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve milli imkanlarla üretilen Hava Savunma Silah Sistemi Korkut'un genel özelliklerinin yer aldığı bir görüntü paylaştı. Korkut, 35 mm K/M tipi çift namlulu silah sistemi ile dakikada bin 100 atım gerçekleştirebiliyor.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
15:09 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 16:01 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Korkut
Korkut

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Savunma Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve millî imkanlarla üretilen 35 mm K/M (Kundağı Motorlu) Hava Savunma Silah Sistemi Korkut, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere yüksek hareket kabiliyetine sahip, zırhlı paletli araç üzerine entegre edilmiş 35 mm’lik namlulu hava savunma sistemidir." denildi.


"KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur"

ASELSAN'dan yapılan açıklamada da, "KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur. Hep daha iyisi hedefiyle etkin ve caydırıcı bir ordu için çalışmaya devam!" ifadeleri kullanıldı.


#ASELSAN
#Korkut
#Hava Savunma
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