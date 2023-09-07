Müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti: Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 2 bin işçi alımı süreci başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 2 bin işçi alım süreci başlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos beldesinde Karadeniz Gazı’nın devreye alımı töreninde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 2 bin işçi alımıyla ilgili müjde açıkladı. Yaşanan süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını tamamladı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 2 bin işçinin alımıyla ilgili sürecin sonuna gelindiğini ifade etti. Bin 500 işçinin Zonguldak’tan, 400 işçinin Bartın’dan ve 100 işçinin Karabük’ün Yenice ilçesinden alınacağını ifade eden Yeşil, Eylül ayı içerisinde başvuruların başlayacağını açıkladı.