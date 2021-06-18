Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi: Atmaca'dan son test atışında da tam isabet

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı

Milli ATMACA Gemisavar Füzesi son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurdu. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun.' dedi.