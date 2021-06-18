Ekonomi Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi Atmacadan son test atışında da tam isabet
SAVUNMA SANAYİ

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi: Atmaca'dan son test atışında da tam isabet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin, bugün envantere girişi öncesinde gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi: Atmacadan son test atışında da tam isabet
Atmaca füzesi son test atışını da başarıyla tamamladı

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, test atışı öncesinde ve hedefin vurulma anında çekilen görüntüyü de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı
OYNAT 00:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı
Milli ATMACA Gemisavar Füzesi son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurdu. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun.' dedi.

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