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Ekonomi Dev buluşma için geri sayım MÜSİAD EXPO Fuarı kapılarını kasım ayında açacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD Expo 2020 ne zaman yapılacak?

Dev buluşma için geri sayım: MÜSİAD EXPO Fuarı kapılarını kasım ayında açacak

Bu yıl 18-21 Kasım’da TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek MÜSİAD EXPO Fuarı, yerli ve yabancı iş insanlarını bir araya getirecek. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı’mıza, şirketlerini büyütmek ve yeni pazarlar bulmak isteyen tüm üyelerimizi ve iş insanlarımızı bekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin en önemli ekonomik ve ticari etkinliklerinden MÜSİAD EXPO Fuarı, bu yıl 18-21 Kasım'da ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. MÜSİAD açıklamasına göre, Türkiye’nin küresel ölçekte en yaygın ve büyük sermaye platformu MÜSİAD, Türkiye’nin en büyük fuar organizatörü TÜYAP ile güçlerini birleştirerek ülke ticaretine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor. Türkiye'nin bölgesinde etkin ve global düzeyde saygın bir konumda yer alması adına çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, Türk iş dünyasının dünya pazarlarındaki etkinliğinin artırılması amacıyla iki yılda bir düzenlediği MÜSİAD EXPO Fuarını, bu yıl ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek.

Genç MÜSİAD pandemi süreci boyunca en aktif gençlik yapılanması oldu
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Genç MÜSİAD pandemi süreci boyunca en aktif gençlik yapılanması oldu

YENİ İŞ GÖRÜŞMELERİ KAPIDA

Dört gün boyunca devam edecek fuarla eş zamanlı olarak birçok konferans, panel, ülke sunumları, bölgesel forumlar ve ikili iş görüşmeleri de düzenlenecek. Başta Orta Doğu ve Afrika Bölgesi olmak üzere, tüm dünyadan saygın iş insanlarının katılımlarıyla düzenlenecek forumda, iş, siyaset ve akademi dünyasının öncü isimleri fikirlerini paylaşacak. MÜSİAD EXPO’da bu yıl ilk kez açılacak "girişimcilik holü" ile Türkiye’nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımlar, ziyaretçilerle buluşacak. Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye’deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedefleniyor.

TİCARET DİPLOMASİSİ DEVREDE

MÜSİAD EXPO’da bu yıl ayrıca, "MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi" de düzenlenecek. Başta, ABD, Avrupa ve Asya bölgeleri olmak üzere tüm dünyada etkin rol oynayan fahri konsoloslar, buralarda edindikleri tecrübe ve birikimleri iş insanlarıyla paylaşarak ülkemizin ihracatının gelişmesine katkıda bulunacak. MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu da düzenlenecek.

MÜSİAD’da paradigma değişiyor
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MÜSİAD’da paradigma değişiyor

YÜZLERCE İNSAN BU FUARDA

Abdurrahman Kaan
  • MÜSİAD ile TÜYAP iş birliğinde düzenlenecek fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kovid-19 pandemisinin de etkisiyle dünyada ekonomik bir durgunluk yaşandığını hatırlattı. Ekonomi yönetiminin doğru ve yerinde hamleleriyle pandemi sonrasında Türkiye’nin cazibe merkezi olmasını beklediklerini ifade eden Kaan, tüm dünyadan yüzlerce iş insanının katılımlarıyla düzenlenecek MÜSİAD EXPO Fuarının bu yönüyle bir kez daha önem kazandığını kaydetti. Kaan, “MÜSİAD EXPO, imalat, yatırım, ihracat anlayışıyla çalışan, inanmış MÜSİAD üyeleriyle ekonomimizin itici gücü olacak. Bu atılımda MÜSİAD üyelerimizin fuara katılarak Türkiye’nin geleceğinde yer alma fırsatını kaçırmayacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD EXPO 2020 için geri sayım başladı
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