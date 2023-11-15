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Ekonomi

MÜSİAD yatırım ağına büyük ilgi

MÜSİAD, 11 ülkeden 150 yabancı yatırımcının katılımıyla yaptığı networking toplantısında INVEST markasını da tanıttı. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun, programı Türkiye’nin yatırım iklimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Ekonomi Servisi
04:00 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 06:37 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MÜSİAD, 11 ülkeden 150 yabancı yatırımcının katılımıyla yaptığı networking toplantısında INVEST markasını da tanıttı.

MÜSİAD, 11 ülkeden 150 yabancı yatırımcının katılımıyla yaptığı networking toplantısında INVEST markasını da tanıttı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) kendi bünyesinde oluşturduğu ‘MÜSİAD Uluslararası Yatırım ve Destek Ofisi (MÜSİAD INVEST)’ markasının da tanıtıldığı, 11 ülkeden 150 yabancı yatırımcı, 300'den fazla MÜSİAD üyesinin katılımıyla ‘Uluslararası Yatırım Networking’ toplantısı yapıldı. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı ve MÜSİAD INVEST Başkanı Serhat Kısakürek’in açılış konuşmalarıyla gerçekleşen programda, MÜSİAD INVEST'in yatırım enstrümanları ve sahip olduğu ağ tanıtıldı. Programda 'B2B ve networking' toplantıları düzenlendi.

HEDEF EKONOMİYE KATKI

Uzun konuşmasında, Türkiye’nin uluslararası yatırım iklimine katkıda bulunmak amacıyla MÜSİAD INVEST'i hayata geçirdiklerini aktardı. Uzun, "MÜSİAD INVEST, bugün Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Yemen, Cezayir, Libya, Lübnan, Sudan, Irak, Suriye ve Filistin’den gelen yabancı yatırımcılar ile üyelerimizi bir araya getiriyor" dedi.



#MÜSİAD
#Yatırım
#Ekonomi
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