MÜSİAD yatırım ağına büyük ilgi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) kendi bünyesinde oluşturduğu ‘MÜSİAD Uluslararası Yatırım ve Destek Ofisi (MÜSİAD INVEST)’ markasının da tanıtıldığı, 11 ülkeden 150 yabancı yatırımcı, 300'den fazla MÜSİAD üyesinin katılımıyla ‘Uluslararası Yatırım Networking’ toplantısı yapıldı. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı ve MÜSİAD INVEST Başkanı Serhat Kısakürek’in açılış konuşmalarıyla gerçekleşen programda, MÜSİAD INVEST'in yatırım enstrümanları ve sahip olduğu ağ tanıtıldı. Programda 'B2B ve networking' toplantıları düzenlendi.