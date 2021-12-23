MÜSİAD'dan iş dünyasına 'indirim' çağrısı: Fiyatları aşağı yönlü revize edenler kamuoyuyla paylaşılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurunda yaşanan sağlıksız dalgalanmaları engellemek maksadıyla yeni ekonomik tedbirlerin devreye alınacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması sonrasında Türk Lirası, dolar karşısında büyük değer kazanarak 18 lira seviyelerinden 11 lira seviyelerine kadar düştü.

Dernek, söz konusu değer kazanımı nedeniyle iş dünyasına çağrıda bulunarak, "Haydi Türkiye Şimdi İndirim Zamanı" kampanyasını başlattı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz." denilerek, kurun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle elini taşın altına koyacak iş insanları ve kurumların isimlerini de kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti.

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MÜSİAD'dan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk Lirası’nda ciddi bir değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz.

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Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz."

YENİ ŞAFAK FİYATLARINI AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDENLERİ HABERLEŞTİRECEK

Yeni Şafak olarak; fiyatlarını aşağı yönde revize eden firmaları haber yapıp kendilerine tanıtım katkısında bulunacağız.

Tebrikler MÜSİAD. Biz de @yenisafak olarak; fiyatlarını aşağı yönde revize eden firmaları haber yapıp kendilerine tanıtım katkısında bulunacağız. #HaydiTürkiye #İndirimZamanı pic.twitter.com/F2eDYceyb5 — Ersin Çelik (@ersinceliq) December 23, 2021