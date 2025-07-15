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MÜSİAD'dan Terörsüz Türkiye için çalışma grubu

MÜSİAD'dan Terörsüz Türkiye için çalışma grubu

Ekonomi Servisi
12:5615/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Burhan Özdemir
Burhan Özdemir

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), yeni bir toplumsal vizyon geliştirmek amacıyla "Terörsüz Türkiye Çalışma Grubu" kurdu. Diyarbakır'da düzenlenen Şube Başkanları İstişare Toplantısı'nda alman bu kararla birlikte üretim, kardeşlik ve kalkınma temelli çok boyutlu bir mücadele modeli hayata geçiriliyor. Toplantıya, 81 ildeki MÜSİAD Şube başkanlarının yanı sıra yurt dışı temsilcilikler de eksiksiz katıldı.

YATIRIMLAR HIZ KAZANACAK

Yeni süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, "Terör örgütünün silah bırakması yönündeki gelişmeler ve Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi açıklamalar, Türkiye'nin sosyal, siyasal ve ekonomik geleceği açısından tarihi bir kırılma noktasıdır. Devletimizin iradesiyle dile getirilen 'Terörsüz Türkiye' vizyonu artık kalkınma temelli bir gerçekliğe dönüşmektedir. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere, terörden armdınlan bölgelerde özel sektör yatınmları hız kazanacak; OSB'ler, üretim tesisleri ve lojistik merkezleri gelişme zemini bulacaktır" dedi.


#MÜSİAD
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