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Ekonomi

Müteahhitlerin yeni rotası Kalkınma Yolu

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, sektörün faaliyetleri ve gelecek yıl hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sektörü iş gücü, enerji ve emtia fiyatları itibarıyla derinden etkilediğini belirten Erdal Eren, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine yeniden ivme kazandırmak için Ukrayna’nın yeniden inşasında somut öneriler geliştirdiklerini, Rusya ile ilişkileri de muhafaza edip eski seviyelerine çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

04:00 - 22/12/2023 Friday
Güncelleme: 06:17 - 22/12/2023 Friday
Yeni Şafak
Kalkınma Yolu Projesi
Kalkınma Yolu Projesi

Yeni hedef ülkeler üzerinde yoğunlaştıklarını dile getiren Eren, “Dikkatimizi özellikle Körfez ülkelerine çevirdik. Başta Suudi Arabistan ve Irak olmak üzere bölgedeki varlığımızı artıracak faaliyetlere odaklandık” dedi. Eren, yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli taşıyan Suudi Arabistan’ı Rusya’daki kaybı telafi etmede aday olarak gördüklerini ifade etti. Irak’ta gerçekleştirilecek alt ve üstyapı projelerinde de işbirliği yaptıklarını bildiren Eren, “Basra Körfezi’nden Türkiye’ye kara ve demir yolu ağıyla ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi’nde atılacak adımların müteahhitlerimiz için öneminin büyük olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde yurt dışında her yıl üstleneceğimiz yeni proje tutarı hedefimizi kısa vadede 20 milyar dolar, orta vadede ise 50 milyar dolar olarak belirledik” diye konuştu.


Erdal Eren

#ekonomi
#müteahhit
#Kalkınma Yolu
3 hours ago
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