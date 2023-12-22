Müteahhitlerin yeni rotası Kalkınma Yolu

Yeni hedef ülkeler üzerinde yoğunlaştıklarını dile getiren Eren, “Dikkatimizi özellikle Körfez ülkelerine çevirdik. Başta Suudi Arabistan ve Irak olmak üzere bölgedeki varlığımızı artıracak faaliyetlere odaklandık” dedi. Eren, yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli taşıyan Suudi Arabistan’ı Rusya’daki kaybı telafi etmede aday olarak gördüklerini ifade etti. Irak’ta gerçekleştirilecek alt ve üstyapı projelerinde de işbirliği yaptıklarını bildiren Eren, “Basra Körfezi’nden Türkiye’ye kara ve demir yolu ağıyla ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi’nde atılacak adımların müteahhitlerimiz için öneminin büyük olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde yurt dışında her yıl üstleneceğimiz yeni proje tutarı hedefimizi kısa vadede 20 milyar dolar, orta vadede ise 50 milyar dolar olarak belirledik” diye konuştu.