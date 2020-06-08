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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için mayıs ayına ilişkin 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Ödemeler 8-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Ödemeler 8-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını belirtti. Koronavirüsle mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden yapıldığını anımsatan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapıldığını belirtti.

'ÖDEMELER 8-10 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK'

Bakan Selçuk, "15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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