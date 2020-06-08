Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı

Teknoloji

Tüketici teknolojisi pazarında koronavirüs etkisi

Türkiye'deki tüketici teknolojisi pazarı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 büyüyerek 17,2 milyar liralık ciroya ulaşırken, pazardaki ürün grupları arasında en fazla satışı artanlar Kovid-19 salgınının da etkisiyle masaüstü bilgisayar, webcam ve dizüstü bilgisayar oldu- Ev ses sistemleri ve video oynatıcı dışındaki tüm kategoriler 2019 yılının ilk çeyreğine göre büyüme kaydetti, TV kategorisinde bu oran cirosal olarak yüzde 18'i buldu. Telekom sektöründeki ciro yüzde 16,1 artarak 7,5 milyar liraya ulaşırken, bu dönemdeki büyüme, martta Kovid-19 etkilerinin görülmeye başlanmasıyla bir miktar aşağıda kaldı.