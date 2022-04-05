​Netflix Türkiye ücretlerine yüzde 42 zam geldi

Netflix, üyelik ücretlerine yüzde 42'ye varan zam yaptığını açıkladı.

Yeni fiyatlara göre Netflix''in en ucuz olan temel üyelik paketi yüzde 27 zamla 29.99 TL'den 37.99 TL'ye çıktı.

Standart ve özel üyelik paketlerine ise yüzde 42 zam geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Netflix'in en pahalı olan ve aynı anda 4 kişinin izlemesine olanak tanıyan özel üyelik paketinin fiyatı 77.99 TL'ye yükseldi.

Netflix son olarak 2021 mart ayında yüzde 31 ile 50 arasında değişen oranlarda üyelik paketlerine zam yapmıştı.

Netflix’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta göndererek bilgilendirme yapacağız” denildi.

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FOTOĞRAF 7 Rusya'da aileleri korumakla görevli kamu komiserliği Netflix'i şikayet etti. Komiser Olga Barents şikayetinde, Netflix'in 2013 yılında '16+' etiketi ile sakıncalı diziler yayınlayıp 18 yaşın altındaki Ruslar arasında 'geleneksel olarak cinsel ilişkiler propagandası' yapılmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiğini ifade etti. Temyiz başvurusunun İçişleri Bakanlığı'nın Moskova departmanı tarafından değerlendirildiği öğrenildi. Netflix ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Netflix'in yasaları ihlal ettiği tespit edilirse 1 milyon rubleye (13 bin 400 dolar) yakın bir para cezası alması ve hizmetinin geçici olarak askıya alınması gündemde. Rusya'nın bu mevzuatı ise insan hakları tarafları tarafından kınandı. Moskova ise bu kararı 'adaletsiz' olarak nitelendirdi. 2017 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rus eşcinsel propaganda yasasının Avrupa Antlaşması kurallarını ihlal ettiğine, ifade özgürlüğünü engellediğine ve LGBTQ+ bireylere karşı ayrımcılığa sebep olduğuna karar verdi. Netflix'in skandal yayınlarına soruşturma Rusya, Netflix hakkında 'geleneksel olarak cinsel ilişkiler propagandası' yapılmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.



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