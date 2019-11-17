Ekonomi Nissan 450 bin aracını geri çağırıyor Frene sızarak yangın çıkartıyor
OTOMOTİV

Nissan 450 bin aracını geri çağırıyor: Frene sızarak yangın çıkartıyor

Japon otomobil devi Nissan, 2015-2018 Murano ve 2016-2018 Maxima sedan modellerinde fren hidroliğinin iç devre kartlarına sızarak yangına yol açması ihtimali nedeniyle 450 bin aracını geri çağırdı.

Haber Merkezi AA
Nissan
Nissan

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Co, ABD'de yaklaşık 450 bin aracı, fren hidroliğinin yangına yol açabileceği endişesiyle geri çağırma kararı aldı.

FRENE SIZARAK YANGINA NEDEN OLUYOR

  • Kyodonews'in haberine göre, araçlar, fren hidroliğinin iç devre kartlarına sızarak yangına yol açması ihtimali nedeniyle geri çağırılıyor.
Geri çağırma işlemi, 2015-2018 Murano ve 2016-2018 Maxima sedan modeli 450 bin aracı kapsıyor.

Şirket bu yıl eylül ayında ABD, Kanada, Güney Kore ve İsrail'de, geri görüş kameralarındaki kronik bir sorun nedeniyle 1,2 milyon aracı geri çağırmıştı.

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