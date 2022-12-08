Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret mesajı: Memnuniyet verici seviyede olacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, ''Asgari ücret memnuniyet verici seviyede olacak'' ifadelerini kullandı. EYT konusuna da değinen Kurtulmuş, ''Geniş kitlenin olumlu bulacağı sonuca ulaşılacağını ümit ediyorum'' dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuk olduğu Haber Global yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşı enflasyona ezdirmemeyi amaçladıklarını kaydeden Kurtulmuş, "Asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması Türkiye'de devrim niteliğinde bir adımdı. Hükümetimiz insanlarımızı enflasyonda ezdirmeyecek, alım güçlerinin azalmasını sağlamayacak bir tedbiri alacaktır. Asgari ücretin vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde açıklanacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
EYT düzenlemesi ve yaş sorunu
EYT düzenlemesine de değinen Kurtulmuş, ''EYT ile ilgili hiç uygulanmayacak zannedilen dönemde dahi bu konu AK Parti'nin masasındaydı. Olmaz zannedildiği dönemde biz çalıştık ve sonunda kalıcı uygulama oldu. Cumhurbaşkanımızın görüşleriyle bakanlığımız çalışmalarını aşağı yukarı bitirdi. Bunun bir de maliyeye yükü var. Son noktaya gelindi. Geniş kitlenin olumlu bulacağı sonuca ulaşılacağını ümit ediyorum'' şeklinde konuştu.
REKLAM
Ekonomide görünüm
Kurtulmuş, Türkiye Ekonomisi hakkında da önemli noktalara değindi. Ekonominin olağandışı şartlardan geçtiğini ve Türkiye'nin ekonomisi dışında faktörlerin bu şartları etkilediğini açıklayan Numan Kurtulmuş, ''Önümüzdeki dönemde enflasyonda düşüş trendinin devam edeceğini görüyoruz. Türkiye Ekonomisi bakımından endişe edilecek bir durum yok. Pandemiden çıkışta AB'nin, ABD'nin hepsinin uyguladıkları ekonomi politikaları farklı oldu. Ekonomi savaşları derinden etkiledi. En sonunda da Rusya-Ukrayna savaşı işin tuzu biberi oldu. Türkiye'nin avantajı şu. Birçok ekonomi frene basarken, Türkiye gaza basmayı tercih etti'' ifadelerinde bulundu.