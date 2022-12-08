Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret mesajı: Memnuniyet verici seviyede olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuk olduğu Haber Global yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşı enflasyona ezdirmemeyi amaçladıklarını kaydeden Kurtulmuş, "Asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması Türkiye'de devrim niteliğinde bir adımdı. Hükümetimiz insanlarımızı enflasyonda ezdirmeyecek, alım güçlerinin azalmasını sağlamayacak bir tedbiri alacaktır. Asgari ücretin vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde açıklanacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

EYT düzenlemesi ve yaş sorunu

EYT düzenlemesine de değinen Kurtulmuş, ''EYT ile ilgili hiç uygulanmayacak zannedilen dönemde dahi bu konu AK Parti'nin masasındaydı. Olmaz zannedildiği dönemde biz çalıştık ve sonunda kalıcı uygulama oldu. Cumhurbaşkanımızın görüşleriyle bakanlığımız çalışmalarını aşağı yukarı bitirdi. Bunun bir de maliyeye yükü var. Son noktaya gelindi. Geniş kitlenin olumlu bulacağı sonuca ulaşılacağını ümit ediyorum'' şeklinde konuştu.

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Ekonomide görünüm

Kurtulmuş, Türkiye Ekonomisi hakkında da önemli noktalara değindi. Ekonominin olağandışı şartlardan geçtiğini ve Türkiye'nin ekonomisi dışında faktörlerin bu şartları etkilediğini açıklayan Numan Kurtulmuş, ''Önümüzdeki dönemde enflasyonda düşüş trendinin devam edeceğini görüyoruz. Türkiye Ekonomisi bakımından endişe edilecek bir durum yok. Pandemiden çıkışta AB'nin, ABD'nin hepsinin uyguladıkları ekonomi politikaları farklı oldu. Ekonomi savaşları derinden etkiledi. En sonunda da Rusya-Ukrayna savaşı işin tuzu biberi oldu. Türkiye'nin avantajı şu. Birçok ekonomi frene basarken, Türkiye gaza basmayı tercih etti'' ifadelerinde bulundu.

EKONOMİ İşçi-işveren ayrımını reddediyoruz: Asgari ücrette ilk randevu bugün

FOTOĞRAF 16 Milyonlarca asgari ücretlinin gözü aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonunda. Asgari ücret zammı için asgari ücret tespit komisyonu toplantıları için takvim bugün belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TÜRK- İŞ ve TİSK bugün bir araya gelecek. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak.Buna göre; Asgari ücret zammının Aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili şunları söyledi;Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın memnun olmadığı bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağına yönelik birçok iddia ortaya atılırken, Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri başlamadan asgari ücretle ilgili konuşulmasına karşı olduğunu söyledi.Atalay açıklamasında şunları söyledi;6 ay kala, 5 ay kala asgari ücret konuşulur mu? Umut mu satacağız? Emek mi satacağız? 5 ay kala herkes konuşuyor, yetkili yetkisiz. Konuşmanın ne faydası var? Konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar. İktidar muhalefet fark etmez, asgari ücret konuşulduğu zaman yumurtaya, peynire, ete, süte zam devam ediyor. Ağzımı açmıyorum. Asgari ücreti, görüşmeler başladığı zaman çıkıp konuşurum. Şimdi niye konuşayım? Geçtiğimiz aylarda asgari ücret ve EYT ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023e bunları da açıklayarak girmiş olacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 13 Ekimde yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız. ifadelerini kullanmıştı. ​2023 yılı asgari ücretinde görüşme trafiğinin başlaması ile zam tahminleri de yapılmaya başladı. İşte asgari ücrete ilişkin ortaya çıkan beş farklı zam tahmini.. YÜZDE 30 ZAMŞu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TLye yükselecek. YÜZDE 40 ZAMŞu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TLye yükselecek. YÜZDE 50 ZAMŞu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TLye yükselecek. YÜZDE 55 ZAMŞu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 500 TLye yükselecek. YÜZDE 60 ZAMŞu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 60 zamla 8 bin 800 TLye yükselecek. ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. 1 Ocak 2023ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmaları sonucunda netleşecek.Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücrette beş zam tahmini: Rakam 9 bin liraya yaklaşıyor Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin gözü bu ay içerisinde başlaması beklenen asgari ücret görüşmelerinde iken 2023 yılı asgari ücretine ilişkin zam tahminleri de yapılmaya başlandı. İşte beş farklı zam oranı tahmini ve asgari ücrette olası yeni rakamlar.. BiP'te paylaş

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