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Ekonomi O ülkenin gözü Alanyada 10 Temmuzda seferberler başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

O ülkenin gözü Alanya'da: 10 Temmuz'da seferberler başlıyor

Norveç’in yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan Aftenposten’in muhabiri Tor Arne Andreassen, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) katkılarıyla Alanya’da bir dizi temaslarda bulundu ve alınan Covid-19 önlemlerini inceledi. Andreassen, Norveç’ten Antalya Havalimanı’na yapılacak seferlerin 10 Temmuz itibariyle haftada 2 kez olacağı bilgisini verdi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İlk ziyaretini ALTAV ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e yapan Andreassen, şehirde yeniden düzenlenen kurallar ve uygulamalar hakkında bilgiler aldı.

Yapılan görüşmeye Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Anex Tour Side Alanya Kontrat Müdürü ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cihanoğlu eşlik etti. Şehir esnafı ve plajda bulunan vatandaşlarla da görüşen Andreassen, Alanya Teleferik ve konaklama tesislerinde alınan önlemleri yakından inceledi.

ALANYA'YI TERCİH EDİYORLAR

Norveç’in prestijli yayın organı Aftenposten muhabiri Andreassen’in Alanya’ya gelerek şehirde yapılan çalışmaları incelemesinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yücel,

“Ülke ve Alanya olarak alınan Covid-19 önlemleri dünya ortalamasının üzerinde başarı gösteriyor. Bu da yabancı basının ilgisini çekiyor. Norveç pazarı şehrimiz için de çok önemli. Alanya’da yaşayan Norveçliler üzerinde 5 bin 800 tapu kaydı bulunuyor. Döviz girdisi anlamında ülke ekonomimizin önemli ölçüde cari açığını kapatan turizm sektörü ve şehrimiz için Norveç çok önemli bir pazar” dedi.

Norveç’ten Antalya Havalimanı’na yapılacak seferlerin 10 Temmuz itibariyle haftada 2 kez olacağı bilgisini veren Andreassen de ülkelerine dönen Norveçliler için 2 hafta karantina uygulandığını söyleyerek normalleşme sürecinin hızlanarak karantina süresinin de en yakın zamanda kalkacağına inandığını dile getirdi.

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