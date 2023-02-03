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Ekonomi

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ocakta yıllık bazda yüzde 57,68 olurken, bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

10:05 . 3/02/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 6,65, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,15 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 72,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 125,53 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 6,65, Yİ-ÜFE yüzde 4,15 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu.
Yıllık enflasyon, son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon Şubat 2022'de yüzde 54,44 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yurt içi üretici fiyatları ise son 13 ayın en düşük seviyesinde oluştu. Söz konusu değer Aralık 2021'de 79,89 olarak kaydedilmişti.



#Enflasyon
#Ekonomi
#TÜFE
1 saat önce
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Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
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