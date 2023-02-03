Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan daha artırma kararı aldı. Karar oy birliği ile alındı. Böylece faiz artışlarında hız kesen banka faizi yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltmiş oldu. Fed enflasyonun kısmen gevşediğini ama yine de yüksek seviyenin devam ettiğini belirtti. Peki ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell faiz kararı için ne dedi, Fed bundan sonra ne yapacak?