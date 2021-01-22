Ekonomi Ocak ayına ilişkin zam farkları bugün hesaplarda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ocak ayına ilişkin zam farkları bugün hesaplarda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 Ocak ayına ilişkin zam farklarının bugün hesaplara yatacağını açıkladı. Açıklamada, “Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz” denildi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 Ocak ayına ilişkin zam farklarının bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada “Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz” dedi.

Ödemeler nasıl olacak?

Buna göre, aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara, 1 aylık tutarında, 2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, 3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak.

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